مؤتمر الركراكي: نفتخر بمعادلة إنجاز إسبانيا وألمانيا.. وإذا لم تسجل ستتعذب

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 14:00

كتب : FilGoal

وليد الركراكي

أبدى وليد الركراكي المدير الفني لـ منتخب المغرب سعادته بمعادلة الرقم القياسي بعدد الانتصارات المتتالية للمنتخبات الوطنية.

وانتصر منتخب المغرب على البحرين وديا بهدف دون رد سجله جواد الياميق في الدقيقة 90+4.

وقال الركراكي في المؤتمر الصحفي: "المباراة كانت في اتجاه واحد، والدرس المستفاد هو إذا لم تسجل مبكرا ستتعذب".

وأضاف "صنعنا 20 فرصة لكننا سجلنا من رأسية بعد ركلة ركنية وواصلنا سلسلة الانتصارات وعادلنا إنجاز إسبانيا وألمانيا وهو أمر نفخر به".

وأكمل "كنا نعلم أن المباراة ستكون صعبة، لأن البحرين لم تخسر بأكثر من هدف، استفدنا كثيرا لأن أغلب المنافسين يلعبون بنفس الطريقة الدفاعية وعلينا إيجاد حلول".

ووصل أسود الأطلس لـ 15 انتصارا متتاليا معادلا الرقم القياسي المسجل باسم منتخب ألمانيا وإسبانيا في عدد الانتصارات المتتالية للمنتخبات.

ويحتاج منتخب المغرب للفوز على الكونغو في اللقاء الأخير من تصفيات كأس العالم 2026 يوم الثلاثاء المقبل للانفراد بالرقم القياسي العالمي.

وسجل جواد الياميق هدف فوز كتيبة وليد الركراكي في الدقيقة 90+4 من صناعة أشرف حكيمي.

يذكر أن منتخب المغرب من أوائل المنتخبات الإفريقية التي حجزت تأهلها الرسمي قبل الجولات الأخيرة رفقة تونس ومصر والجزائر.

سلسلة انتصارات منتخب المغرب المتتالية

المغرب 2-1 زامبيا.. تصفيات كأس العالم 2026

المغرب 6-0 الكونغو.. تصفيات كأس العالم 2026

المغرب 4-1 الجابون.. تصفيات أمم إفريقيا 2025

المغرب 1-0 ليسوتو.. تصفيات أمم إفريقيا 2025

المغرب 5-0 إفريقيا الوسطى.. تصفيات أمم إفريقيا 2025

المغرب 4-0 إفريقيا الوسطى.. تصفيات أمم إفريقيا 2025

المغرب 5-1 الجابون.. تصفيات أمم إفريقيا 2025

المغرب 7-0 ليسوتو.. تصفيات أمم إفريقيا 2025

المغرب 2-1 النيجر.. تصفيات كأس العالم 2026

المغرب 2-0 تنزانيا.. تصفيات كأس العالم 2026

المغرب 2-0 تونس.. ودي

المغرب 1-0 بنين.. ودي

المغرب 5-0 النيجر.. تصفيات كأس العالم 2026

المغرب 2-0 زامبيا.. تصفيات كأس العالم 2026

المغرب 1-0 البحرين.. ودي

