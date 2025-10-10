هالاند لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي

فاز إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر من الدوري الإنجليزي.

وتفوق هالاند على منافسيه إيمي بوينديا (أستون فيلا)، ودايتشي كامادا (كريستال بالاس)، وسين لونجستاف (ليدز)، وديكلان رايس (أرسنال)، روبن رويفس (سندرلاند)، وإيجور تياجو (برينتفورد)، وداني ويلبيك (برايتون).

وسجل هالاند خلال شهر سبتمبر 5 أهداف وقدم تمريرة حاسمة خلال 3 مباريات فقط.

ونجح هالاند في هز شباك مانشستر يونايتد مرتين، وبيرنلي مرتين، بالإضافة لهدف في شباك أرسنال.

ورفع هالاند رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 8.

وحصل هالاند على الجائزة للمرة الرابعة في مسيرته.

وتعد تلك المرة الأولى التي يحقق فيها هالاند الجائزة منذ أغسطس 2024.

كما فاز بها في أغسطس 2022، وأبريل 2023.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة.