التغيير التاسع بدوري المحترفين.. إقالة محمد عطية من تدريب الإنتاج الحربي

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 12:49

كتب : رضا السنباطي

محمد عطية - المدير الفني السابق الإنتاج الحربي

قرر مجلس إدارة نادي الإنتاج الحربي توجيه الشكر للمدير الفني محمد عطية عقب الهزيمة الكبيرة أمام مسار.

وخسر الإنتاج الحربي أمام مسار بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الثامنة من دوري المحترفين.

ويحتل الإنتاج الحربي المركز العاشر في جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 10 نقاط.

ويعد ذلك التغيير التاسع في فرق دوري المحترفين بعد 8 جولات من المسابقة.

وجاءت التغييرات الفنية على النحو التالي:

1- استقالة حسام عبد العال من تدريب بلدية المحلة وتعيين أحمد عبد الرؤوف

2- إقالة أيمن المزين من تدريب السكة الحديد مودرن وتعيين حسام عبد العال

3- استقالة منير عقيلة من تدريب مالية كفر الزيات وتعيين أيمن المزين

4- استقالة عطية السيد من الترسانة وتعيين مؤمن عبد الغفار

5- استقالة جمعة مشهور من وي وتعيين أحمد نبيل مانجا مؤقتا

6- استقالة علاء نوح من تدريب طنطا وتعيين منير عقيلة

7- استقالة أمير عزمي مجاهد من تدريب أسوان

8- استقالة أيمن المزين من قيادة مالية كفر الزيات

9- إقالة محمد عطية من تدريب الإنتاج الحربي

