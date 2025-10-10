مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة - تصفيات إفريقيا وأوروبا لكأس العالم

تستأنف اليوم مباريات التصفيات الإفريقية والأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتشهد التصفيات الإفريقية منافسة شرسة في المجموعة الثانية بين السنغال والكونغو الديمقراطية وتلاحقهما السودان.

كما تشهد المجموعة الثالثة صراعا رباعيا بين بنين وجنوب إفريقيا ونيجيريا، ورواندا.

ويمكنك متابعة كافة مباريات اليوم الجمعة 10 أكتوبر من خلال الضغط هنا

تصفيات أوروبا

ألمانيا × لوكسمبورج 9:45 عبر قناة beIN SPORTS HD 2

بلجيكا × مقدونيا الشمالية 9:45 عبر قناة beIN SPORTS HD 3

فرنسا × أذربيجان 9:45 عبر قناة beIN SPORTS HD 1

السويد × سويسرا 9:45 عبر قناة beIN SPORTS HD 4

تصفيات إفريقيا

ساو تومي وبرينسيبي × تونس 7 مساءً

ليسوتو × نيجيريا 7 مساءً

رواندا × بنين 7 مساءً

توجو × الكونغو الديمقراطية 4 مساءً

سيشل × كوت ديفوار 4 مساءً

جنوب السودان × السنغال 3 عصرًا