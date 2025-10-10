بمشاركة دغموم.. الجزائر المحلي ينتصر على فلسطين بثلاثية وديا

حقق منتخب الجزائر المحلي فوزا على فلسطين بنتيجة 3-0 وديا استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العرب في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وسجل رضوان بركان هدفين في الدقيقتين 13 و27، وأضاف عادل بولبينة هدف الجزائر الثالث في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.

وستقام مباراة أخرى بين المنتخبين في عنابة بالجزائر يوم 13 أكتوبر الجاري.

اللقاء شهد مشاركة عبد الرحيم دغموم لاعب المصري أساسيا، فيما بدأ موسى فراوي ظهير البنك الأهلي أساسيا بقميص منتخب فلسطين.

يذكر أن منتخب الجزائر للمحليين الذي يقوده مجيد بوقرة سيواجه منتخب مصر الثاني شهر نوفمبر المقبل في مباراتين وديتين بمصر. (طالع التفاصيل)

ويحمل منتخب الجزائر لقب بطولة كأس العرب في نسختها الماضية والتي أقيمت في قطر.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة العراق والفائز من البحرين وجيبوتي والفائز من السودان ولبنان.

فيما سيخوض منتخب فلسطين الملحق ضد ليبيا والذي سيقام يوم 25 نوفمبر المقبل في استاد الغراقة بقطر.