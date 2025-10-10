بمشاركة دغموم.. الجزائر المحلي ينتصر على فلسطين بثلاثية وديا

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 01:10

كتب : FilGoal

دغموم - الجزائر - فلسطين

حقق منتخب الجزائر المحلي فوزا على فلسطين بنتيجة 3-0 وديا استعدادا للمشاركة في كأس العرب.

وتستضيف قطر نهائيات كأس العرب في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وسجل رضوان بركان هدفين في الدقيقتين 13 و27، وأضاف عادل بولبينة هدف الجزائر الثالث في الدقيقة 35 من ركلة جزاء.

أخبار متعلقة:
تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد محرز: أنا لست رونالدو بهدف في +94.. الياميق يقود المغرب لمعادلة رقم تاريخي بالفوز على البحرين وليد صلاح: داري لا يعاني من إصابة مزمنة.. وهذا موقف عاشور وفؤاد وشكري

وستقام مباراة أخرى بين المنتخبين في عنابة بالجزائر يوم 13 أكتوبر الجاري.

اللقاء شهد مشاركة عبد الرحيم دغموم لاعب المصري أساسيا، فيما بدأ موسى فراوي ظهير البنك الأهلي أساسيا بقميص منتخب فلسطين.

يذكر أن منتخب الجزائر للمحليين الذي يقوده مجيد بوقرة سيواجه منتخب مصر الثاني شهر نوفمبر المقبل في مباراتين وديتين بمصر. (طالع التفاصيل)

ويحمل منتخب الجزائر لقب بطولة كأس العرب في نسختها الماضية والتي أقيمت في قطر.

ويتواجد المنتخب الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة العراق والفائز من البحرين وجيبوتي والفائز من السودان ولبنان.

فيما سيخوض منتخب فلسطين الملحق ضد ليبيا والذي سيقام يوم 25 نوفمبر المقبل في استاد الغراقة بقطر.

الجزائر المحلي فلسطين كأس العرب دغموم
نرشح لكم
محرز: أنا لست رونالدو بهدف في +94.. الياميق يقود المغرب لمعادلة رقم تاريخي بالفوز على البحرين مقعد إضافي مضمون وآخر محتمل.. رقم عربي قياسي في تاريخ كأس العالم يحدث في 2026 رقم 20.. الجزائر إلى كأس العالم 2026 فراس البريكان: إصابتي بسيطة.. وكنا نعلم صعوبة إندونيسيا تصفيات كأس العالم - خطوة أولى.. السعودية تهزم إندونيسيا في مباراة الخمسة أهداف تصفيات كأس العالم - كيروش يقود عمان لفرض التعادل أمام قطر بافتتاح الملحق الآسيوي خطأ كارثي.. ليبيا تفقد أمل التأهل لكأس العالم.. والكاميرون تضغط على كاب فيردي
أخر الأخبار
بمشاركة دغموم.. الجزائر المحلي ينتصر على فلسطين بثلاثية وديا ساعة | الوطن العربي
تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد ساعة | الدوري المصري
محرز: أنا لست رونالدو ساعة | الكرة الإفريقية
بهدف في +94.. الياميق يقود المغرب لمعادلة رقم تاريخي بالفوز على البحرين 2 ساعة | الوطن العربي
وليد صلاح: داري لا يعاني من إصابة مزمنة.. وهذا موقف عاشور وفؤاد وشكري 2 ساعة | الدوري المصري
وليد صلاح: عقدنا اجتماعا مع مانشيني.. وتوروب مناسب لكل معاييرنا 2 ساعة | الدوري المصري
تصفيات كأس العالم - هولندا تفوز برباعية على مالطا.. والنمسا تكتسح سان مارينو بـ 10 أهداف 2 ساعة | الكرة الأوروبية
بقمصان بدون أسماء.. إنجلترا تنتصر على ويلز وديا بثلاثية في 20 دقيقة 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 4 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل
/articles/514996/بمشاركة-دغموم-الجزائر-المحلي-ينتصر-على-فلسطين-بثلاثية-وديا