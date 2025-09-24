حلمي طولان: إعداد المنتخب المشارك في كأس العرب يسير بنجاح.. ونواجه الجزائر في نوفمبر

الأربعاء، 24 سبتمبر 2025 - 19:46

كتب : FilGoal

حلمي طولان - مدرب منتخب مصر الثاني

أشاد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بسير خطة إعداد المنتخب بنجاح.

وأعلن طولان عبر صفحة اتحاد الكرة عن إقامة مواجهتين وديتين أمام الجزاء في توقف نوفمبر المقبل.

وكان قد كشف اتحاد الكرة خوض منتخب مصر الثاني مواجهتين أمام كل من منتخب المغرب للمحليين يوم 9 أكتوبر ومنتخب البحرين يوم 12 من الشهر نفسه.

أخبار متعلقة:
كما كشف في الجول - اتحاد الكرة يعلن مواجهة منتخب مصر الثاني لـ المغرب والبحرين في أكتوبر خبر في الجول - لمواجهة المغرب والبحرين.. تغيير مكان معسكر منتخب مصر الثاني في أكتوبر كما كشف في الجول - منتخب مصر الثاني يعلن موعد السفر إلى البحرين لخوض وديتين منتخب مصر الثاني يكرر فوزه أمام تونس بثلاثية استعدادا لكأس العرب

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025.

وقال حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب عبر اتحاد الكرة: "برنامج الإعداد يسير وفق البرنامج المعد سلفا بنجاح".

وكشف طولان "نجح هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد في توفير مباراتين أمام الجزائر بمصر في أجندة نوفمبر المقبل وهو بمثابة أفضل إعداد للبطولة".

واختتم طولان تصريحاته "الباب سيظل مفتوحا أمام جميع اللاعبين في مصر حتى منافسات كأس العرب".

وفضّل الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني إقامة المعسكر المقبل بشهر أكتوبر في المغرب لمواجهة منتخبين مختلفين.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخبات الثلاثة لخوض منافسات كأس العرب في قطر ديسمبر المقبل.

وكان منتخب مصر الثاني قد واجه تونس وديا في الإسماعيلية وفاز في المباراتين بنتيجتي 1-0 و3-0 على الترتيب بتوقف سبتمبر.

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.

مصر حلمي طولان كأس العرب منتخب مصر الثاني
نرشح لكم
الدوري المصري - الزمالك ينفرد بصدارة الترتيب رغم التعثر.. وصعود دجلة وإنبي عقب الجولة الثامنة الدوري المصري - نتائج الجولة الثامنة ومواعيد التاسعة في غياب بيراميدز مصدر مقرب من ميلود حمدي لـ في الجول: المدرب تلقى عرضين ولكن يحترم تعاقده مع الإسماعيلي خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد فتح باب الترشح لانتخابات النادي الخامسة على التوالي بدون هزيمة.. وادي دجلة يفرض التعادل على البنك الأهلي سيراميكا كليوباترا يتخطى عقبة مودرن سبورت بثنائية حمزة الجمل: من حق إنبي أن ينافس على المركز الـ 7 الأوائل إصابة النني ومشاركة إبراهيم عادل في خسارة الجزيرة أمام الوحدة بالدوري الإماراتي
أخر الأخبار
الرياضية: بنزيمة يحصل على الضوء الأخضر لقيادة اتحاد جدة أمام النصر 23 دقيقة | سعودي في الجول
الدوري المصري - نتائج الجولة الثامنة ومواعيد التاسعة في غياب بيراميدز 26 دقيقة | الدوري المصري
كأس خادم الحرمين - القادسية آخر المتأهلين لدور الـ16.. موعد والقناة الناقلة لقرعة ثمن النهائي 27 دقيقة | سعودي في الجول
"البطل الحقيقي في لحظات النهوض".. جافي يوجه رسالة بعد خضوعه لجراحة الركبة 52 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر مقرب من ميلود حمدي لـ في الجول: المدرب تلقى عرضين ولكن يحترم تعاقده مع الإسماعيلي ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - الأهلي يحدد موعد فتح باب الترشح لانتخابات النادي ساعة | الدوري المصري
الخامسة على التوالي بدون هزيمة.. وادي دجلة يفرض التعادل على البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
سيراميكا كليوباترا يتخطى عقبة مودرن سبورت بثنائية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 نهاية حفل الكرة الذهبية - عثمان الأفضل وباريس يسيطر على الجوائز وصلاح الرابع 2 إلى الدوحة.. طريق بيراميدز في كأس إنتركونتيننتال بعد التتويج بالقارات الثلاث 3 الكرة الذهبية - الأفضل في مسيرته.. محمد صلاح في المركز الرابع 4 "ما حدث لن يتكرر".. محمد يوسف يوجه رسالة لوكيل إمام عاشور عبر في الجول
/articles/514057/حلمي-طولان-إعداد-المنتخب-المشارك-في-كأس-العرب-يسير-بنجاح-ونواجه-الجزائر-في-نوفمبر