حلمي طولان: إعداد المنتخب المشارك في كأس العرب يسير بنجاح.. ونواجه الجزائر في نوفمبر

أشاد حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بسير خطة إعداد المنتخب بنجاح.

وأعلن طولان عبر صفحة اتحاد الكرة عن إقامة مواجهتين وديتين أمام الجزاء في توقف نوفمبر المقبل.

وكان قد كشف اتحاد الكرة خوض منتخب مصر الثاني مواجهتين أمام كل من منتخب المغرب للمحليين يوم 9 أكتوبر ومنتخب البحرين يوم 12 من الشهر نفسه.

وتستضيف قطر منافسات كأس العرب في الفترة من 1 وحتى 18 ديسمبر 2025.

وقال حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب عبر اتحاد الكرة: "برنامج الإعداد يسير وفق البرنامج المعد سلفا بنجاح".

وكشف طولان "نجح هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد في توفير مباراتين أمام الجزائر بمصر في أجندة نوفمبر المقبل وهو بمثابة أفضل إعداد للبطولة".

واختتم طولان تصريحاته "الباب سيظل مفتوحا أمام جميع اللاعبين في مصر حتى منافسات كأس العرب".

وفضّل الجهاز الفني لمنتخب مصر الثاني إقامة المعسكر المقبل بشهر أكتوبر في المغرب لمواجهة منتخبين مختلفين.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخبات الثلاثة لخوض منافسات كأس العرب في قطر ديسمبر المقبل.

وكان منتخب مصر الثاني قد واجه تونس وديا في الإسماعيلية وفاز في المباراتين بنتيجتي 1-0 و3-0 على الترتيب بتوقف سبتمبر.

يذكر أن القرعة أوقعت منتخب مصر في المجموعة الثالثة التي تضم إلى جانبه منتخبات الأردن والإمارات والفائز من لقاء موريتانيا والكويت.

وأعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العرب 2025 أن قيمة الجوائز المخصصة للبطولة ستتجاوز 36.5 مليون دولار، فيما يمثل معيارا جديدا ويضع بطولة كأس العرب إلى جانب أكبر البطولات الدولية العالمية.