تفاصيل جلسة لبيب مع فيريرا وجون إدوارد

الجمعة، 10 أكتوبر 2025 - 01:00

كتب : إبراهيم رمضان

جون إدوارد - يانيك فيريرا

عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك اجتماعا مع يانيك فيريرا المدير الفني للفريق بحضور جون إدوارد المدير الرياضي.

وخلال الاجتماع تم استعراض أحوال الفريق بعد تراجع النتائج في المباريات الأخيرة.

كذلك التعرف على ترتيبات الفريق قبل بدء مشواره في الكونفدرالية هذا الموسم.

وتم الاتفاق في نهاية الاجتماع على عقد جلسة أخرى مع فيريرا في الأسبوع المقبل لبحث احتياجات الفريق للفترة المقبلة والعمل على استعادة الانتصارات وتحقيق النتائج وتقديم الأداء الذي يلبي طموحات جماهير الزمالك.

وسبق أن كشف FilGoal.com عن إقامة اجتماع بين لبيب وإدوارد الأسبوع الماضي لمناقشة أسباب تراجع نتائج الأبيض في الدوري خلال الفترة الماضية. (طالع التفاصيل)

كذلك معرفة كافة الأمور التي تسببت في نتائج الزمالك الأخيرة، وكيفية تعديل مسار الفريق في المرحلة المقبلة من أجل العودة للانتصارات.

الزمالك فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تعادل مع الجونة وخسر من الأهلي ووتعادل ضد غزل المحلة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بالتساوي مع المصري المتصدر والأهلي صاحب المركز الثالث.

ويستعد الزمالك للقاء ديكاداها الصومالي في الدور التمهيدي الثاني من الكونفدرالية.

الزمالك جون إدوارد حسين لبيب يانيك فيريرا
