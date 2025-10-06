خبر في الجول – اجتماع بين لبيب وجون إدوارد.. وانتظار عودة فيريرا لاتخاذ القرار المناسب

عقد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك جلسة مع جون إدوارد المدير الرياضي للأبيض، وذلك لمناقشة أسباب تراجع نتائج الأبيض في الدوري خلال الفترة الماضية.

وعلم FilGoal.com أن خلال الاجتماع ناقش حسين لبيب مع جون إدوارد أسباب تراجع نتائج الزمالك في الدوري خلال الفترة الأخيرة.

كذلك معرفة كافة الأمور التي تسببت في نتائج الزمالك الأخيرة، وكيفية تعديل مسار الفريق في المرحلة المقبلة من أجل العودة للانتصارات.

وتم الاتفاق على استمرار الاجتماعات بين رئيس الزمالك والمدير الرياضي جون إدوارد لحين عقد جلسة مع البلجيكي يانيك فيريرا مدرب الزمالك.

وذلك فور عودته إلى القاهرة بعد نهاية إجازته، للوقوف معه على أسباب تراجع نتائج الزمالك، واتخاذ القرارات المناسبة التي تلبي طموح الجماهير.

الزمالك فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي، بعدما تعادل مع الجونة وخسر من الأهلي ووتعادل ضد غزل المحلة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بالتساوي مع المصري المتصدر والأهلي صاحب المركز الثالث.