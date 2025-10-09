بقمصان بدون أسماء.. إنجلترا تنتصر على ويلز وديا بثلاثية في 20 دقيقة

انتصر منتخب إنجلترا على ويلز بنتيجة 3-0 وديا في لقاء أقيم على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت أهداف اللقاء في أول 20 دقيقة، حيث افتتح مورجان روجرز في ظهوره الأول بقميص إنجلترا أول أهدافه الدولية.

وبعد 8 دقائق أضاف أولي واتكنيس الهدف الثاني، ثم عزز بوكايو ساكا تقدم الأسود الثلاثة بالهدف الثالث في الدقيقة 20.

ولأول مرة يسجل منتخب إنجلترا 3 أهداف في أول 20 دقيقة منذ 38 عاما.

وبات ساكا أكثر لاعب من أرسنال تسجيلا للأهداف بقميص منتخب إنجلترا برصيد 13 هدفا محطما رقم كليف باستين الذي يعود لعام 1938.

بوكايو ساكا يسجل الهدف الثالث لإنجلترا 🔥🔥🔥⚽️#إنجلترا_ويلز pic.twitter.com/2B8zN1FyG3 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) October 9, 2025

واستطاع منتخب إنجلترا من الخروج بشباك نظيفة في 6 مباريات من أصل 7 لعبها تحت قيادة الألماني توماس توخيل.

في الشوط الثاني ارتدى لاعبو إنجلترا في الشوط الثاني قمصانا بدون أسماء في إطار الشراكة مع جمعية الزهايمر لرفع مستوى الوعي بجميع أشكال الخرف.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🆚🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿@England playing the second half without names on their shirts to highlight memory loss as one of the symptoms of dementia as part of the @alzheimerssoc International 👏👏 pic.twitter.com/8xPa6gDrvg — The Shirt Union (@TheShirtUnion) October 9, 2025

ويستعد منتخب إنجلترا للقاء لاتفيا في الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء المقبل.

ويتصدر منتخب إنجلترا ترتيب مجموعته برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات دون هزيمة.

فيما يلتقي منتخب ويلز مع بلجيكا يوم الإثنين المقبل لحساب التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويحتل منتخب ويلز المركز الثالث في مجموعته بفارق الأهداف عن بلجيكا صاحبة الـ 10 نقاط أيضا فيما تتصدر مقدونيا الشمالية الترتيب برصيد 11 نقطة.