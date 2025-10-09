بقمصان بدون أسماء.. إنجلترا تنتصر على ويلز وديا بثلاثية في 20 دقيقة

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 23:57

كتب : FilGoal

مورجان روجرز - إنجلترا

انتصر منتخب إنجلترا على ويلز بنتيجة 3-0 وديا في لقاء أقيم على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وجاءت أهداف اللقاء في أول 20 دقيقة، حيث افتتح مورجان روجرز في ظهوره الأول بقميص إنجلترا أول أهدافه الدولية.

وبعد 8 دقائق أضاف أولي واتكنيس الهدف الثاني، ثم عزز بوكايو ساكا تقدم الأسود الثلاثة بالهدف الثالث في الدقيقة 20.

ولأول مرة يسجل منتخب إنجلترا 3 أهداف في أول 20 دقيقة منذ 38 عاما.

وبات ساكا أكثر لاعب من أرسنال تسجيلا للأهداف بقميص منتخب إنجلترا برصيد 13 هدفا محطما رقم كليف باستين الذي يعود لعام 1938.

واستطاع منتخب إنجلترا من الخروج بشباك نظيفة في 6 مباريات من أصل 7 لعبها تحت قيادة الألماني توماس توخيل.

في الشوط الثاني ارتدى لاعبو إنجلترا في الشوط الثاني قمصانا بدون أسماء في إطار الشراكة مع جمعية الزهايمر لرفع مستوى الوعي بجميع أشكال الخرف.

ويستعد منتخب إنجلترا للقاء لاتفيا في الجولة السادسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء المقبل.

ويتصدر منتخب إنجلترا ترتيب مجموعته برصيد 15 نقطة من 5 انتصارات دون هزيمة.

فيما يلتقي منتخب ويلز مع بلجيكا يوم الإثنين المقبل لحساب التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويحتل منتخب ويلز المركز الثالث في مجموعته بفارق الأهداف عن بلجيكا صاحبة الـ 10 نقاط أيضا فيما تتصدر مقدونيا الشمالية الترتيب برصيد 11 نقطة.

