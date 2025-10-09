الإمارات تستضيف كأس السوبر المصري 2025.. وتحديد المباريات والمواعيد والملاعب

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 21:43

كتب : محمد جمال

السوبر المصري

تستضيف إمارة أبو مارة أبو ظبي نسخة 2025 من كأس السوبر المصري بمشاركة 4 فرق هي الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وستقام مباريات البطولة في الفترة من 6 لـ 9 نوفمبر المقبل كما كشف FilGoal.com في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وتأتي استضافة السوبر المصري بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين رابطة المحترفين الإماراتية والاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتحدة للرياضة. والتي تنص على استضافة كأس السوبر المصري في إمارة أبوظبي.

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الإمارات تستضيف السوبر المصري بمشاركة 4 فرق تقرير: الإمارات تستضيف السوبر المصري.. وتعديل منتظر على جدول الدوري بسبب السوبر المصري.. تقديم موعد مباراتي الزمالك وبيراميدز في الدوري خبر في الجول - البحرين تعتذر عن عدم استضافة السوبر المصري للسلة.. والدولة الأقرب

وجاء جدول المباريات

نصف النهائي - 6 نوفمبر

الزمالك × بيراميدز.. استاد آل نهيان في أبو ظبي

الأهلي × سيراميكا كليوباترا.. استاد هزاع بن زايد بمنطقة العين.

المركز الثالث - 9 نوفمبر

الخاسر من مباراتي نصف النهائي.. استاد آل نهيان في أبو ظبي

النهائي

الفائز من مباراتي نصف النهائي.. استاد محمد بن زايد في أبو ظبي

وستكون تلك المرة التاسعة التي تستضيف فيها الإمارات مباريات السوبر المصري، فيما يستضيف ملعب محمد بن زايد النهائي للمرة السادسة.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يعد بيراميدز مشاركا بالكارت الذهبية.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات، وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري 15 مرة ليصبح الأكثر تتويجا بلقب البطولة. بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.

السوبر المصري الأهلي الزمالك سيراميكا بيراميدز
نرشح لكم
بعد راحة 4 أيام.. انتظام شريف ورفع الحمل البدني في تدريب الزمالك استعدادا لـ ديكيداها الأهلي يعلن تقديم توروب في مؤتمر صحفي غدا الجمعة وزير الرياضة يوضح موقف أرض نادي الزمالك وليد صلاح يكشف أسباب اختيار توروب لتدريب الأهلي وليد صلاح يكشف مستجدات ملف الصفقات وتجديد نجوم الأهلي وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل توروب: الأهلي من مستوى بايرن وبرشلونة.. وهذا ما يفتقره اللاعبون في الدوري المصري الإسماعيلي يعلن عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية سحب الثقة.. واستمرار المجلس
أخر الأخبار
الإمارات تستضيف كأس السوبر المصري 2025.. وتحديد المباريات والمواعيد والملاعب 23 دقيقة | الدوري المصري
مدرب اسكتلندا لا يعرف كاتي بيري 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد راحة 4 أيام.. انتظام شريف ورفع الحمل البدني في تدريب الزمالك استعدادا لـ ديكيداها 41 دقيقة | الدوري المصري
رقم 20.. الجزائر إلى كأس العالم 2026 ساعة | الكرة الإفريقية
ذا أثليتك: تأجيل محتمل لانطلاق كأس العالم 2034 بسبب شهر رمضان ساعة | منتخب مصر
مجموعة تونس - إلغاء مباراة مالاوي وغينيا الإستوائية في تصفيات كأس العالم 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: من السابق لأوانه تحديد المرشحين لتدريب مصر للشباب 2 ساعة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - ثنائي وسط منتخب مصر يغيب ضد غينيا بيساو 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 4 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل
/articles/514985/الإمارات-تستضيف-كأس-السوبر-المصري-2025-وتحديد-المباريات-والمواعيد-والملاعب