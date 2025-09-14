خبر في الجول - الإمارات تستضيف السوبر المصري بمشاركة 4 فرق

الأحد، 14 سبتمبر 2025 - 14:32

كتب : محمد جمال

أحمد الجندي بطل مصر في الأولمبياد يحمل كأس السوبر المصري

استقر الاتحاد المصري لكرة القدم على إقامة السوبر المصري في الإمارات.

وكانت هناك مفاضلة بين الإمارات وأكثر من دولة عربية لاستضافة المسابقة قبل الاستقرار على الإمارات.

وعلم FilGoal.com أن الإمارات تستضيف السوبر المصري بمشاركة الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل.

وحسمت فرق الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل الكأس، وسيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة تأهلها لمنافسات السوبر المصري، فيما يعد بيراميدز مشاركا بالكارت الذهبية.

وكان الأهلي قد توج بلقب النسخة الأخيرة من السوبر المصري والذي أقيم في الإمارات.

وحصد الأهلي اللقب وقتها بعد التغلب على الزمالك بركلات الترجيح.

وبذلك تختتم منافسات النسخة المقبلة من السوبر المصري قبل يوم من توقف شهر نوفمبر.

ويخوض منتخب مصر وديتين في نوفمبر المقبل خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر ضمن الاستعدادات لخوض أمم إفريقيا.

وحسم الأهلي لقب السوبر المصري 15 مرة ليصبح الأكثر تتويجا بلقب البطولة.

بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 4 ألقاب.

