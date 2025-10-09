دوري المحترفين - أبو قير للأسمدة يحافظ على الصدارة.. والمنصورة ينتصر على أسوان

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 17:56

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

حافظ أبو قير للأسمدة على صدارة دوري المحترفين بعد انتصاره على القناة بهدف دون رد.

وأقيمت اليوم 6 مباريات من الجولة الثامنة من دوري المحترفين (القسم الثاني).

وفاز أبو قير للأسمدة بهدف جعله في صدارة الترتيب برصيد 18 نقطة.

وانتصر المنصورة على أسوان بهدف محمد عيد ليرتفع رصيده إلى 14 نقطة.

وبفضل هدفي أحمد عربي ومحمود كمال انتصر بترول أسيوط بنتيجة 2-0 على مالية كفر الزيات ورفع رصيده لـ 12 نقطة.

وانتهت مباراتين بالتعادل بين طنطا ضد الداخلية 1-1 وبلدية المحلة ضد السكة الحديد مودرن 0-0 في لقاء شهد إهدار انس شندي ركلة جزاء للسكة الحديد.

ورفع مسار رصيده لـ 12 نقطة بفضل فوزه الكبير على الإنتاج الحربي بنتيجة 4-1.

وتستأنف غدا الجمعة مباريات الجولة

