لوك شو: خذلنا أنفسنا بارتكاب الأخطاء

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 16:26

يرى لوك شو لاعب مانشستر يونايتد أن الأخطاء الفردية كلفت فريقه كثيرا خلال الموسم الحالي.

وقال لوك شو لاعب مانشستر يونايتد عبر بي إن سبورتس: "لقد خذلنا أنفسنا بارتكاب الأخطاء في بعض المباريات وكان يمكن للفريق أن يكون أكثر حماسا مما هو عليه هذا الموسم".

واستطرد "لكن هناك مؤشرات إيجابية يمكننا البناء عليها في ما هو أقدمها، أبرزها وجود عدد مميز من اللاعبين في الجانب الهجومي ومعدل الضغط الذي أصبحنا نقوم به على المنافسين".

وتابع "أصبحنا نخلق العديد من الفرص وما نحتاجه الآن أن نكون أكثر حسما واستغلالا للفرص مع التركيز الدفاعي وتجنب ارتكاب الأخطاء".

وأتم "أموريم لم يحصل على الوقت الكافي في الموسم الماضي لتطبيق أفكاره، لكن في هذا الموسم كما ذكرت هناك مؤشرات إيجابية ونحن سعداء بالطريقة التي يعتمد عليها المدرب".

وحقق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على سندرلاند بهدفين دون رد عاد من خلاله لطريق الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعد سلسلة من النتائج السلبية.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط.

