أثليتك: بالمر لن يعود قبل بداية نوفمبر

من المتوقع ألا يعود كول بالمر نجم تشيلسي قبل بداية نوفمبر المقبل، وفقا لشبكة ذا أثليتك.

ويغيب بالمر منذ منتصف سبتمبر الماضي بسبب إصابته في الفخذ.

وأوضح التقرير أنه من المرجح أن يغيب بالمر عن مباريات فريقه المقبلة ضد نوتنجهام فورست وأياكس وسندرلاند وولفرهامبتون، في .

وذكر التقرير أن الجهاز الطبي أبلغ الجهاز الفني بعدم قدرة بالمر على العودة قبل نهاية أكتوبر.

سيلعب تشيلسي ضد نوتنجهام فورست عقب نهاية فترة التوقف الدولي في الدوري، ثم يواجه أياكس في دوري أبطال أوروبا.

قبل أن يلعب ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي ثم يلاقي ولفرهامبتون في ثمن نهائي كأس رابطة المحترفين.

يذكر أن إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي قد أوضح أن بالمر لن يحتاج إلى تدخل جراحي.

وظهر كول في 4 مباريات هذا الموسم بمختلف المسابقات.