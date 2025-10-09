مبابي: أشعر براحة أكبر في مدريد عن فرنسا

يرى كيليان مبابي نجم ريال مدريد أنه يشعر براحة أكبر في العاصمة الإسبانية عن بلاده فرنسا.

ويقضي مبابي موسمه الثاني مع ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان.

وقال مبابي في تصريحات للصحفيين: "لقد تأقلمت جيدا في مدريد، أشعر براحة أكبر هناك".

وأضاف "هذا ليس هجوما على فرنسا، ولكن أسلوب الحياة مختلف، وأقل إرهاقا من باريس. لقد تمكنت من استعادة توازني".

وكان مبابي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني.

وسجل مبابي هدفا خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مباراة ريال مدريد ضد فياريال كانت الأخيرة قبل انطلاق معسكر منتخب فرنسا في الشهر الجاري.

ويلتقي منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي الحالية ضد أذربيجان وايسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.