مبابي: أشعر براحة أكبر في مدريد عن فرنسا

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 13:54

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - ريال مدريد - أتلتيكو مدريد

يرى كيليان مبابي نجم ريال مدريد أنه يشعر براحة أكبر في العاصمة الإسبانية عن بلاده فرنسا.

ويقضي مبابي موسمه الثاني مع ريال مدريد قادما من باريس سان جيرمان.

وقال مبابي في تصريحات للصحفيين: "لقد تأقلمت جيدا في مدريد، أشعر براحة أكبر هناك".

أخبار متعلقة:
ديشامب يكشف حالة مبابي بعد الإصابة ضد فياريال ديشامب: إصابة مبابي لم تحرمه من معسكر فرنسا لو باريزيان: مبابي سينضم إلى معسكر فرنسا رغم الإصابة مؤتمر ألونسو: فينيسيوس كان رائعا ضد فياريال.. والمنتخب هو من سيقيم حالة مبابي

وأضاف "هذا ليس هجوما على فرنسا، ولكن أسلوب الحياة مختلف، وأقل إرهاقا من باريس. لقد تمكنت من استعادة توازني".

وكان مبابي قد تعرض للإصابة خلال مواجهة ريال مدريد ضد فياريال في الدوري الإسباني.

وسجل مبابي هدفا خلال المباراة التي انتهت بفوز فريقه بثلاثة أهداف مقابل هدف.

مباراة ريال مدريد ضد فياريال كانت الأخيرة قبل انطلاق معسكر منتخب فرنسا في الشهر الجاري.

ويلتقي منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي الحالية ضد أذربيجان وايسلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

مبابي منتخب فرنسا باريس سان جيرمان
نرشح لكم
مدرب اسكتلندا لا يعرف كاتي بيري كريستيان بوليسيتش أفضل لاعب بشهر سبتمبر في الدوري الإيطالي شكرينيار: مورينيو لم يتوقع إقالته من تدريب فنربخشة ظهور بوجبا مع موناكو يتأجل ساليبا: نريد الثأر في كأس العالم.. والإصابة مزعجة في ظل المنافسة الشرسة لوك شو: خذلنا أنفسنا بارتكاب الأخطاء كوبارسي: الكلاسيكو هو أعظم منافسة في كرة القدم تقرير: ناد سعودي يتمم اتفاقه مع مانشستر يونايتد لضم برونو فيرنانديز.. وخطوة متبقية
أخر الأخبار
الإمارات تستضيف كأس السوبر المصري 2025.. وتحديد المباريات والمواعيد والملاعب 14 دقيقة | الدوري المصري
مدرب اسكتلندا لا يعرف كاتي بيري 29 دقيقة | الكرة الأوروبية
بعد راحة 4 أيام.. انتظام شريف ورفع الحمل البدني في تدريب الزمالك استعدادا لـ ديكيداها 33 دقيقة | الدوري المصري
رقم 20.. الجزائر إلى كأس العالم 2026 59 دقيقة | الكرة الإفريقية
ذا أثليتك: تأجيل محتمل لانطلاق كأس العالم 2034 بسبب شهر رمضان ساعة | منتخب مصر
مجموعة تونس - إلغاء مباراة مالاوي وغينيا الإستوائية في تصفيات كأس العالم 2 ساعة | الكرة الإفريقية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: من السابق لأوانه تحديد المرشحين لتدريب مصر للشباب 2 ساعة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - ثنائي وسط منتخب مصر يغيب ضد غينيا بيساو 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 وليد صلاح: قرار زيزو هو الأصعب لي في الأهلي.. والنحاس سيرحل 3 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 4 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل
/articles/514958/مبابي-أشعر-براحة-أكبر-في-مدريد-عن-فرنسا