دي يونج: مواجهة فياريال في أمريكا قرار غير عادل

وصف الهولندي فرينكي دي يونج لاعب برشلونة قرار مواجهة فريقه ضد فياريال بأمريكا بالقرار غير العادل.

وأعلن نادي برشلونة مواجهة فياريال في الجولة 17 من الدوري الإسباني على ملعب هارد روك في ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية يوم 21 ديسمبر المقبل.

وقال فرينكي دي يونج في مؤتمر صحفي: "مواجهة فياريال في أمريكا ؟أستطيع أن أفهم الأندية، فهي سوف تستفيد من ذلك، لكني لم أكن لأقرر ذلك بنفسي. إنه أيضا قرار غير عادل من الناحية التنافسية".

وأضاف لاعب الوسط الهولندي "سنخوض الآن مباراة خارج أرضنا على ملعب محايد. لكنني لا أشعر أن أحدا يستمع لنا".

ويأتي ذلك بعدما وافق الاتحاد الأوروبي على إقامة المباراة خارج إسبانيا. (طالع التفاصيل)

وأعلنت رابطة الدوري الإسباني بث المباراة عن طريق شركاء البث التلفزيوني.

وأشارت رابطة الدوري الإسباني بالسماح لجماهير فياريال الحاملين للبطاقات الموسمية بالسفر إلى أمريكا بدون مقابل، ومن لن يستطيع السفر سيحصل على خصم 30% من قيمة تذاكر الفريق الموسمية.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يحتل فياريال المركز الثالث.