مواعيد مباريات الخميس 9 أكتوبر 2025.. تصفيات كأس العالم ومنتخب مصر الثاني

الخميس، 09 أكتوبر 2025 - 10:26

كتب : FilGoal

الجزائر

يشهد اليوم الخميس الموافق 9 أكتوبر 2025 عددا من المباريات في مختلف المنافسات.

تصفيات كأس العالم - إفريقيا

يحل منتخب الجزائر ضيفا على الصومال في تمام السابعة مساء ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة.

ويحتاج محاربو الصحراء للفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل لكأس العالم.

وتستضيف موزمبيق منتخب غينيا في نفس التوقيت.

ويحل منتخب أوغندا ضيفا على بوتسوانا في تمام السابعة مساء ضمن منافسات الجولة التاسعة.

تصفيات كأس العالم - أوروبا

تقام عدد من المباريات مساء اليوم الخميس، أبرزها عندما تحل كرواتيا ضيفة على التشيك في التاسعة إلا ربع مساء.

كما يحل منتخب هولندا ضيفا على مالطا في نفس التوقيت.

ويستضيف منتخب بيلاروسيا نظيره الدنمارك في العاشرة إلا ربع مساء.

مباريات ودية

يلعب منتخب مصر الثاني والمشارك في كأس العرب مباراة ودية أمام منتخب المغرب الثاني.

وتقام المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت مصر.

تصفيات كأس العالم الجزائر
