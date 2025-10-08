الشناوي: التأهل للمونديال لثاني مرة شرف كبير.. ومروان عطية: أحلم بالفوز بكأس الأمم

عبر محمد الشناوي حارس مرمى منتخب مصر، عن سعادته بالتأهل لكأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر لكأس العالم بعد الفوز على حساب جيبوتي بثلاثية نظيفة في الجولة التاسعة لحساب المجموعة الأولى من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم.

أحرز ثلاثية المنتخب المصري إبراهيم عادل في الدقيقة 8، ومحمد صلاح في الدقيقتين 14، و84.

وأوضح الشناوي في تصريحات لقناة أون سبورت: "التأهل لكأس العالم للمرة الثانية شرف كبير لي".

كما عبر مروان عطية عن سعادته بالتأهل: "أفتخر بالتأهل لكأس العالم، وأتمنى نحقق نتائج جيدة هناك".

وأضاف مروان في تصريحات لقناة أون سبورت "أحلم بالفوز بكأس الأمم، نحن منتخب كبير وقادر على الفوز ببطولة إفريقيا".

ويخوض منتخب مصر كأس الأمم الإفريقية ديسمبر المقبل ضمن المجموعة الثانية إلى جانب جنوب إفريقيا، وزيمبابوي، وأنجولا.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 23 نقطة في صدارة المجموعة بفارق 5 نقاط أمام ملاحقه منتخب بوركينا فاسو صاحب المركز الثاني، قبل جولة من النهاية.

ويختتم المنتخب المصري مبارياته في التصفيات أمام غينيا بيساو يوم الأحد المقبل في مباراة لن تؤثر على موقف مصر من التأهل.

وتعد تلك المرة الرابعة في التاريخ التي يتأهل منتخب مصر إلى المونديال بعد نسخ 1934 في إيطاليا، و1990 في إيطاليا، و2018 في روسيا.

كما تأهل منتخب مصر في يوم الثامن من أكتوبر، وهو نفس التاريخ الذي تأهل فيه منتخب مصر لمونديال 2018 بعد الفوز على حساب الكونغو على استاد برج العرب يوم 8 أكتوبر 2017 بضربة جزاء صلاح في الوقت القاتل.

وبات المنتخب المصري هو ثالث منتخب إفريقي يتأهل لكأس العالم، بعد منتخبي المغرب وتونس الذين تأهلا من الجولة السابقة.