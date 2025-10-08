مجموعة مصر - بوركينا تفوز على سيراليون وتقترب من الملحق الإفريقي لـ تصفيات كأس العالم

انتصر منتخب بوركينا فاسو على سيراليون بهدف دون رد وعزز من حظوظه في التأهل لمرحلة الملحق من تصفيات كأس العالم 2026.

وحجز منتخب مصر بطاقة التأهل على حساب بوركينا قبل جولة على نهاية التصفيات.

ويتصدر منتخب مصر الترتيب برصيد 23 نقطة ويأتي منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 18 نقطة.

وسجل محمد زوجرانا هدف فوز بوركينا فاسو خارج الأرض على سيراليون بعدما جاء هدفه في الدقيقة 42.

ويأمل منتخب بوركينا للملحق العالمي إذ يتأهل المنتخبات الـ 4 التي احتلت المركز الثاني في المجموعات للملحق الإفريقي، وسيتأهل الفائز من الملحق الإفريقي للملحق العالمي.

ويلتقي منتخب بوركينا في الجولة الأخيرة مع إثيوبيا يوم الأحد المقبل.

موقف المنتخبات التي احتلت المركز الثاني؟

الجابون: 19 نقطة من 8 مباريات

مدغشقر: 19 نقطة من 9 مباريات

بوركينا فاسو: 18 نقطة من 9 مباريات

الكاميرون: 18 نقطة من 9 مباريات

الكونغو الديمقراطية: 16 نقطة من 8 مباريات