تصفيات كأس العالم - غانا تضع قدما في النهائيات بخماسية ضد إفريقيا الوسطى.. وموقف مدغشقر

وضع منتخب غانا قدما في نهائيات كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزا كاسحا بنتيجة 5-0 على إفريقيا الوسطى.

ويحتاج منتخب غانا للتعادل في الجولة الأخيرة على أرضه ضد جُزر القُمر على الأقل من أجل التأهل بشكل رسمي في ظل صراعه مع مدغشقر على بطاقة الصعود.

وتقدم منتخب غانا بهدفه ضد محمد سالسيسو في الشوط الأول من صناعة محمد قدوس في الدقيقة 21.

وأضاف توماس بارتي الهدف الثاني في الدقيقة 52، ثم سجل ديجكو وأندري أيوا الهدفين الثالث والرابع في الدقائق 69 و72.

واختتم كمال الدين سليمانا الخماسية في الدقيقة 87.

الفوز رفع رصيد غانا لـ 22 نقطة في الصدارة وبفارق أهداف 16 هدفا.

✅ 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗧𝗜𝗠𝗘 — 5️⃣ Goals, 3️⃣ Points. A commanding performance from the #BlackStars! 🖤🌟 🇨🇫 CAR 0️⃣-5️⃣ Ghana 🇬🇭 ⚽️ Goals from Salisu, Partey, Djiku, Jordan Ayew and Kamaldeen Sulemana seal a big win in Meknès! 🔥#FIFAWCQ pic.twitter.com/M6LA5qyYkJ — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) October 8, 2025

وانتصر منتخب مدغشقر على جُزر القُمر بنتيجة 2-1 ورفع رصيده 19 نقطة وفارق أهداف 8.

فيما انتهت حظوظ مالي في التأهل أو المنافسة على أفضل منتخبات احتلت المركز الثاني بعدما وصل لـ 15 نقطة في المركز الثالث.

ويحسم فارق الأهداف التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 وهو ما يعني تأهل منتخب غانا حال تعادل فقط.

ويحتاج منتخب مدغشقر أن يعوض فارق الـ 8 أهداف من أجل خطف بطاقة التأهل من يد غانا.

ويتأهل أوائل المجموعات التسعة لقارة إفريقيا مباشرة لنهائيات كأس العالم 2026، ويتصارع أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في المجموعات على بطاقة الملحق العالمي.