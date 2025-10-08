تصفيات كأس العالم - شيكو بانزا يشارك كبديل في تعادل أنجولا أمام إسواتيني

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 20:01

كتب : FilGoal

شيكو بانزا

شارك شيكو بانزا جناح الزمالك كبديل في تعادل أنجولا أمام إسواتيني ضمن منافسات الجولة التاسعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

شيكو بانزا

النادي : الزمالك

أنجولا

وحول منتخب أنجولا تأخره لتعادل بهدفين لكل فريق أمام إسواتيني.

ولعب شيكو بانزا في الدقيقة 81 بدلا من مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري السابق.

وسُجلت الأهداف الأربعة في المباراة بالشوط الثاني.

ورفع منتخب أنجولا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع بخمسة تعادلات وانتصارين.

بينما يتذيل إسواتيني الترتيب برصيد 3 نقاط من ثلاثة تعادلات.

ويختتم منتخب أنجولا مبارياته عندما يحل ضيفا على الكاميرون يوم 13 أكتوبر الجاري.

بينما يواجه إسواتيني فريق كاب فيردي في الجولة الختامية.

ويحتاج منتخب كاب فيردي لتحقيق الفوز بأي نتيجة من أجل حسم بطاقة التأهل لكأس العالم.

أما أنجولا فقد فقدت كل حظوظها في التأهل سواء لكأس العالم أو الملحق.

أنجولا شيكو بانزا تصفيات كأس العالم
