خطأ كارثي.. ليبيا تفقد أمل التأهل لكأس العالم.. والكاميرون تضغط على كاب فيردي

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 18:40

كتب : FilGoal

منتخب ليبيا يتعادل أمام الكاميرون

فقد منتخب ليبيا أمله في التأهل إلى كأس العالم رسميا بعد التعادل أمام كاب فيردي 3-3 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة التاسعة على ملعب طرابلس في العاصمة الليبية.

ونجح منتخب ليبيا في التقدم بنتيجة 3-1 حتى الدقيقة 76 والتي أسفرت عن خطأ كارثي من الحارس مراد الوحيشي بعدما مرت الكرة بين قدميه في الشباك، لتعود كاب فيردي إلى المباراة من جديد.

قبل أن ينجح الضيوف في تسجيل التعادل في الدقيقة 82.

وعلى الجانب الآخر لحساب نفس المجموعة، حقق منتخب الكاميرون الفوز خارج أرضه أمام موريشيوس بهدفين نظيفين، ضمن الجولة ذاتها.

وبتلك النتيجة واصل منتخب كاب فيردي تصدره للمجموعة برصيد 20 نقطة.

ولكن تأجل تأهل كاب فيردي إلى الجولة الأخيرة بعدما كان بإمكانه العبور رسميا في صدارة المجموعة بعد تلك الجولة.

ونجح منتخب الكاميرون في الحفاظ على آماله في العبور إلى كأس العالم مباشرة بعدما رفع رصيده إلى 18 نقطة.

فيما فقد منتخب ليبيا فرصته بعدما رفع رصيده لـ 15 نقطة.

ويلتقي الجولة الأخيرة منتخب كاب فيردي أمام إيسواتيني متذيل الترتيب بـ3 نقاط، فيما ييستضيف أسود الكاميرون منتخب أنجولا صاحب المركز الرابع بـ11 نقطة.

ويحتاج منتخب كاب فيردي للفوز من أجل حجز بطاقة العبور لكأس العالم للمرة الأولى في التاريخ، أو التعادل بشرط تعادل أو خسارة الكاميرون.

