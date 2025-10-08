دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في نابولي خلال سبتمبر

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 17:04

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - نابولي

توج البلجيكي كيفن دي بروين بجائزة أفضل لاعب في صفوف نابولي لشهر سبتمبر.

وانضم دي بروين إلى نابولي في صفقة رائعة هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وفاز دي بروين بالجائزة بفضل تصويت الجمهور.

وشارك نجم مانشستر سيتي في 4 مباريات مع نابولي خلال شهر سبتمبر.

وقاد نابولي للفوز في مباراتين، بينما خسر مباراتين.

وسجل دي بروين خلالها هدفين، ولم يصنع أي هدف.

وينافس كيفن على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لشهر سبتمبر.

كيفن دي بروين نابولي
