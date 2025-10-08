شكوك حول مشاركة هاري كين ضد ويلز

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 15:58

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا

تحوم الشكوك حول مشاركة هاري كين قائد منتخب إنجلترا ضد ويلز يوم الخميس بسبب الإصابة، وفقا لشبكة سكاي سبورتس.

وأوضح التقرير أن كين أصيب بكدمة في الكاحل.

هذه الإصابة أبعدت هداف بايرن ميونيخ عن تدريب الأربعاء.

ويلعب منتخب إنجلترا ضد ويلز وديا الخميس المقبل، ثم يواجه نظيره اللاتفي يوم الثلاثاء، في تصفيات كأس العالم 2026.

وكان المنتخب الإنجليزي قد أعلن غياب ريس جيمس مدافع تشيلسي عن مباراتي ويلز ولاتفيا خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وأوضح المنتخب الإنجليزي أن ريس جيمس سيغيب عن المباراتين بسبب الإصابة، وذلك بسبب إصابته.

وتعرض ريس جيمس للإصابة خلال مباراة فريقه ضد ليفربول بالدوري الإنجليزي يوم السبت.

وأوضح المنتخب الإنجليزي أن نيكو أورايلي سينضم للفريق بدلا منه.

الاستدعاء هو الأول لمدافع مانشستر سيتي الشاب البالغ من العمر 20 عامًا.

وبذلك سينضم أورايلي لمعسكر المنتخب الأول بدلا من منتخب الشباب.

