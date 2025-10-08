ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة مدافعه.. وشكوك حول لحاقه بالكلاسيكو

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 15:18

كتب : FilGoal

ديان هاوسن بقميص ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مدافعه دين هاوسن.

وخرج هاوسن من معسكر منتخب إسبانيا بعدما تم التأكد من إصابته بإجهاد عضلي.

وأفاد ريال مدريد في بيان: "الفحوصات التي خضع لها لاعبنا دين هاوسن أثبتت إصابته في في عضلة باطن القدم اليسرى".

وأضاف البيان "مدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة".

ومن المتوقع أن يغيب هاوسن لمدة أسبوعين بسبب هذه الإصابة، حسب تقارير إسبانية عديدة.

[image:2]

عقب نهاية فترة التوقف الدولي سيلعب ريال مدريد ضد خيتافي يوم الأحد 19 أكتوبر.

ثم يواجه يوفنتوس يوم الأربعاء 22 أكتوبر

على أن يواجه برشلونة في الكلاسيكو يوم 26 من الشهر نفسه، وهي المباراة التي قد تشهد عودة المدافع الشاب.

دين هاوسن ريال مدريد إسبانيا برشلونة الكلاسيكو
