التجربة الدنماركية.. الأهلي يعلن تعيين توروب كمدير فني للفريق

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 13:41

كتب : FilGoal

يس توروب

أعلن النادي الاهلي يوم الأربعاء إتمام تعاقده مع المدرب الدنماركي يس توروب لتولي تدريب الفريق.

ويخلف توروب الإسباني خوسيه ريبيرو الذي أقيل قبل أسابيع.

وذلك بعد أن تولي عماد النحاس مهمة تدريب الفريق مؤقتا.

أخبار متعلقة:
تقرير دنماركي: يس توروب وقع على عقود تدريب الأهلي 3 سنوات اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق رضا شحاتة: الشحات كان أكبر مشكلة لي في مباراة الأهلي والكهرباء مجلس إدارة الأهلي يعتمد أوراق المرشحين في انتخابات النادي

وأفاد الأهلي في بيان: "أعلنت إدارة النادي عن التعاقد مع الدنماركي يس توروب ليتولى ‏مسؤولية الفريق الأول لمدة عامين ونصف".

وأضاف البيان "قام أسامة ‏هلال، مدير إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الأمور الإدارية ‏والمالية".

May be an image of 1 person, playing football and playing soccer

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده محمود الخطيب ‏رئيس النادي مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية ‏مدير الكرة.

وحسم المشاورات بخصوص هذا الملف، واختيار المدرب ‏الأنسب للفريق في هذه المرحلة المهمة، وفقا للبيان. ‏

May be an image of ‎1 person, playing football and ‎text that says '‎الدنماركي الدنمار كي ياس سلو «وروب مديرًا فنيَّا للأهلي لمدة عامين ونصف أعلنت إدارة النادي عن التعاقد مع الدنماركي ياس سوروب « ليتولى مسئولية الفريق الأول لكرة القدم لمدة عامين .ونصف.. وقام أسامة هلال مدير إدارة التعاقدات بإنهاء كافة الأامور الإدارية ..والمالية.. جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقده الكابتن محمود ،الخطيب، رئيس النادي مع لجنة التخطيط والمدير الرياضي والاطلاع على رؤية) مدير الكرة وسم المشاورات بخصوص هذا ،الملف واختيار المدرب الأنسب للفريق في هذه المرحلة المهمة MISRT FABMISR ఓ سا_ن_اسب_فوعه eEuraland Litston RIMULA Haier CocaCola @GLC PROMETEON ALMARASEM rOUR کال‎'‎‎

ولم يعلن الأهلي قيمة راتب المدرب الدنماركي، لكن صحيفة Tipsbladet الدنماركية أوضحت الصحيفة أنه سيتقاضى أكثر من 3 ملايين دولار سنويا بعد خصم الضرائب.

وأشار التقرير إلى أن اتفاق توروب مع الأهلي يقتضي أيضا بحصول المدرب الدنماركي على مكافآت يمكن أن تضاعف راتبه حال نحقيق الأهداف المتفق عليها.

توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل يس للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

وانتقل توروب لتدريب جنك البلجيكي وقاده في 5 مباريات فقط قبل العودة للدنمارك من بوابة كوبنهاجن.

توروب قاد كوبنهاجن بين عامي 2020-2022 وتوج معه بلقب الدوري الدنماركي موسم 2022-2021.

وخاض صاحب الـ55 عاما آخر تجاربه التدريبية مع نادي أوجسبورج الألماني.

وقاد توروب أوجسبورج في الفترة من 15 أكتوبر 2023 حتى 23 مايو 2025.

وخاض توروب مع النادي الألماني 65 مباراة فاز في 23 وتعادل في 17 وخسر 25 مباراة.

ياس سوروب الأهلي الدوري المصري
نرشح لكم
مدرب الأهلي - يس توروب.. الشجاع صاحب فلسفة الآلة الجماعية مصدر من الأهلي لـ في الجول: عادل مصطفى سيستمر في الجهاز الفني الجديد.. وموقف النحاس ماذا ينتظر توروب في أيامه الأولى مع الأهلي؟ الأهلي يعلن موعد وصول مدربه الجديد ومساعديه الـ5 تقرير دنماركي: يس توروب وقع على عقود تدريب الأهلي 3 سنوات هشام نصر: الزمالك في حالة جمود.. ورحيل مجلس الإدارة وارد مصدر باتحاد الكرة لـ في الجول: تحديد موعد جلسة استماع الزمالك للرد على شكوى زيزو اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
أخر الأخبار
رونالدو: لم يتبق لي الكثير من السنوات للعب.. وأحاول الاستمتاع باللحظة 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في نابولي خلال سبتمبر 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيفرتون يمدد عقد تاركوفسكي 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدافع برشلونة ونجم نابولي.. أبرز من دربهم يس توروب خلال مسيرته 42 دقيقة | تقرير في الجول
تقرير أرجنتيني: ليساندرو مارتينيز قد يعود في نهاية أكتوبر 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
شكوك حول مشاركة هاري كين ضد ويلز ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر الإفريقي - يوريشيتش يحدد موعد الإعداد لنهضة بركان ساعة | الكرة المصرية
مدرب الأهلي - يس توروب.. الشجاع صاحب فلسفة الآلة الجماعية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/514886/التجربة-الدنماركية-الأهلي-يعلن-تعيين-توروب-كمدير-فني-للفريق