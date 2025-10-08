تقرير دنماركي: يس توروب وقع على عقود تدريب الأهلي 3 سنوات

كشف تقرير دنماركي عن إتمام النادي الاهلي اتفاقه مع المدرب الدنماركي يس توروب لتولي تدريب الفريق.

ويسعى الأهلي لإتمام تعاقده مع مدير فني جديد خلال الفترة الحالية بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو وتولي عماد النحاس المهمة مؤقتا.

وبحسب صحيفة Tipsbladet الدنماركية، فإن يس توروب وقع على عقود تدريب الأهلي لمدة 3 سنوات.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المدرب الدنماركي سيتقاضى أكثر من 3 ملايين دولار سنويا بعد خصم الضرائب.

وأشارت التقارير إلى أن اتفاق يس توروب مع الأهلي يقتضي أيضا بحصول المدرب الدنماركي على مكافآت يمكن أن تضاعف راتبه حال نحقيق الأهداف المتفق عليها.

يس توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل توروب للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

وانتقل يس توروب لتدريب جنك البلجيكي وقاده في 5 مباريات فقط قبل العودة للدنمارك من بوابة كوبنهاجن.

يس توروب قاد كوبنهاجن بين عامي 2020-2022 وتوج معه بلقب الدوري الدنماركي موسم 2022-2021.

وخاض صاحب الـ55 عاما آخر تجاربه التدريبية مع نادي أوجسبورج الألماني.

وقاد توروب أوجسبورج في الفترة من 15 أكتوبر 2023 حتى 23 مايو 2025.

وخاض المدرب الدنماركي مع النادي الألماني 65 مباراة فاز في 23 وتعادل في 17 وخسر 25 مباراة.