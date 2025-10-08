تقرير دنماركي: يس توروب وقع على عقود تدريب الأهلي 3 سنوات

الأربعاء، 08 أكتوبر 2025 - 11:52

كتب : FilGoal

يس توروب - مدرب الأهلي

كشف تقرير دنماركي عن إتمام النادي الاهلي اتفاقه مع المدرب الدنماركي يس توروب لتولي تدريب الفريق.

ويسعى الأهلي لإتمام تعاقده مع مدير فني جديد خلال الفترة الحالية بعد رحيل الإسباني خوسيه ريبيرو وتولي عماد النحاس المهمة مؤقتا.

وبحسب صحيفة Tipsbladet الدنماركية، فإن يس توروب وقع على عقود تدريب الأهلي لمدة 3 سنوات.

أخبار متعلقة:
"المايسترو".. أهلي بنغازي يتعاقد مع يحيى جبران اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق فالنسيا يخطط لضم مدافع أهلي جدة هدف الأهلي والزمالك السابق ينضم لمنتخب الجزائر بدلا من مدافع الترجي

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن المدرب الدنماركي سيتقاضى أكثر من 3 ملايين دولار سنويا بعد خصم الضرائب.

وأشارت التقارير إلى أن اتفاق يس توروب مع الأهلي يقتضي أيضا بحصول المدرب الدنماركي على مكافآت يمكن أن تضاعف راتبه حال نحقيق الأهداف المتفق عليها.

يس توروب بدأ مسيرته كمدير فني مع إيسبرج بين عامي 2011-2013 وتوج معه بلقب كأس الدنمارك.

وانتقل توروب للعمل مع منتخب الدنمارك تحت 20 عاما، ومتخب تحت 21 عاما.

توروب تولى تدريب ميتيلاند بين عامي 2015-2018، وحقق معه لقب الدوري في موسم 2017-2018.

وانتقل يس توروب لتدريب جنك البلجيكي وقاده في 5 مباريات فقط قبل العودة للدنمارك من بوابة كوبنهاجن.

يس توروب قاد كوبنهاجن بين عامي 2020-2022 وتوج معه بلقب الدوري الدنماركي موسم 2022-2021.

وخاض صاحب الـ55 عاما آخر تجاربه التدريبية مع نادي أوجسبورج الألماني.

وقاد توروب أوجسبورج في الفترة من 15 أكتوبر 2023 حتى 23 مايو 2025.

وخاض المدرب الدنماركي مع النادي الألماني 65 مباراة فاز في 23 وتعادل في 17 وخسر 25 مباراة.

الأهلي جيس ثورب
نرشح لكم
مدافع برشلونة ونجم نابولي.. أبرز من دربهم يس توروب خلال مسيرته السوبر الإفريقي - يوريشيتش يحدد موعد الإعداد لنهضة بركان مصدر من الأهلي لـ في الجول: عادل مصطفى سيستمر في الجهاز الفني الجديد.. وموقف النحاس ماذا ينتظر توروب في أيامه الأولى مع الأهلي؟ الأهلي يكشف موعد سفر الفريق إلى بوروندي لخوض مباراة إيجل نوار الأهلي يعلن موعد وصول مدربه الجديد ومساعديه الـ5 التجربة الدنماركية.. الأهلي يعلن تعيين توروب كمدير فني للفريق جراديشار: الأطباء في مصر تعاملوا مع إصابتي بشكل مميز.. وعانيت في بداية حياتي بالقاهرة
أخر الأخبار
رونالدو: لم يتبق لي الكثير من السنوات للعب.. وأحاول الاستمتاع باللحظة 13 دقيقة | الكرة الأوروبية
دي بروين يتوج بجائزة أفضل لاعب في نابولي خلال سبتمبر 15 دقيقة | الكرة الأوروبية
إيفرتون يمدد عقد تاركوفسكي 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدافع برشلونة ونجم نابولي.. أبرز من دربهم يس توروب خلال مسيرته 42 دقيقة | تقرير في الجول
تقرير أرجنتيني: ليساندرو مارتينيز قد يعود في نهاية أكتوبر 55 دقيقة | الكرة الأوروبية
شكوك حول مشاركة هاري كين ضد ويلز ساعة | الكرة الأوروبية
السوبر الإفريقي - يوريشيتش يحدد موعد الإعداد لنهضة بركان ساعة | الكرة المصرية
مدرب الأهلي - يس توروب.. الشجاع صاحب فلسفة الآلة الجماعية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 اقترب المدرب الأجنبي؟ الأهلي يعلن مفاضلة الخطيب للثنائي المرشح لقيادة الفريق
/articles/514879/تقرير-دنماركي-يس-توروب-وقع-على-عقود-تدريب-الأهلي-3-سنوات