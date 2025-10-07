طاقم تحكيم إثيوبي لمواجهة الذهاب بين الزمالك وديكيداها الصومالي في الكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم إثيوبي لمواجهة الذهاب بين الزمالك وديكيداها الصومالي.

ويدير هاليوسوس بازيري مواجهة الزمالك أمام ديكيداها في مواجهة الذهاب.

وأعلن نادي الزمالك موعد مباراتي الفريق أمام ديكيداها الصومالي ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة الكونفدرالية الإفريقية، ويواجه الزمالك نظيره الصومالي بمباراتين في مصر بعد الاتفاق مع نادي ديكيداها.

وكشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد وافق على إقامة مواجهتي ديكيداها الصومالي بالقاهرة.

وجاء طاقم تحكيم مواجهة الذهاب كالآتي:

حكم ساحة: هاليوسوس بازيري بيليتي

مساعد أول: تيمسجين صامويل أتانجو

مساعد ثان: أشبير تافيسي بيريسو

حكم رابع: مانوهي ولديتساديك

واختار "كاف" السوداني مأمون بشارة ناصر مراقبًا عامًا على المباراة، في حين يراقب الحكام الجزائري مهدي عبيد.

وتقام مباراة الذهاب يوم السبت الموافق 18 أكتوبر الجاري في تمام السادسة مساء على استاد القاهرة.

بينما يستضيف استاد السلام مواجهة الإياب بين الفريقين يوم الجمعة الموافق 24 أكتوبر الجاري.

وكان الزمالك اتفق مع نادي ديكيداها الصومالي على استضافة مباراة الذهاب لتقام بالقاهرة، ووافق الاتحاد الأفريقي على نقل المباراة بعد اتفاق الناديين.

وودع الزمالك منافسات النسخة الماضية من ربع النهائي بعد الخروج أمام ستيلينبوش الجنوب إفريقي.

بينما حقق الزمالك لقب الكونفدرالية مرتين آخرهم عام 2023 أمام نهضة بركان المغربي.