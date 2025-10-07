تقرير تونسي: فيفا يقرر إيقاف الليبي معتز إبراهيم لمزاعم تحرش في كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن إيقاف نشاط الحكم الدولي الليبي معتز إبراهيم.

وكشفت صحيفة الصباح التونسية إيقاف معتز إبراهيم لمدة 90 يوما لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأشار التقرير إلى أن إيقاف الحكم الليبي بسبب مزاعم تحرش في كأس العالم للأندية الأخيرة والتي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية.

ويعد ذلك الإجراء إحترازيا لحين الانتهاء من التحقيقات من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكان من المقرر أن يدير معتز إبراهيم مباراة الإياب بدور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

إذ يواجه الاتحاد المنستيري التونسي فريق شبيبة القبائل الجزائري.

وكانت أبرز مباريات معتز إبراهيم خلال الفترة الماضية عندما أدار مواجهة السوبر الإفريقي بين الزمالك والأهلي في السعودية العام الماضي.

وتغلب وقتها الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح بعد التعادل بهدف لكل منهما في الوقت الأصلي.