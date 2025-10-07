طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة أولمبيك أسفي والملعب التونسي في الكونفدرالية

أسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مباراة أولمبيك أسفي المغربي والملعب التونسي لطاقم تحكيم مصري.

ويلعب أولمبيك أسفي ضد الملعب التونسي في دور الـ32 لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويتولى إدارة مباراة الذهاب في المغرب والمقرر لها يوم 18 أكتوبر الجاري، طاقم تحكيم مصري بقيادة محمود البنا.

ويعاونه الثنائي أحمد حسام طه، وسمير جمال، وأحمد الغندور حكما رابعا.

وتولى محمود البنا إدارة 5 مباريات في الدوري المصري الموسم الحالي حتى الآن.

أشهر خلالها 23 بطاقة صفراء، وبطاقة حمراء واحدة، ولم يحتسب أي ركلة جزاء.