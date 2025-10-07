هدف الأهلي والزمالك السابق ينضم لمنتخب الجزائر بدلا من مدافع الترجي

وجه فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر الدعوة للمدافع زين الدين بلعيد، رغم عدم وجود اسمه في القائمة التي أعلنت قبل أيام من أجل مواجهتي الصومال وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2026.

وذلك لتعويض محمد أمين توجاي، المعفى من المعسكر بعد الإصابة التي تعرض لها مع ناديه الترجي التونسي.

مدافع شبيبة القبائل التحق بمعسكر الخضر وشارك في أول حصة تدريبية.

يذكر أن بلعيد كان هدفا للأهلي والزمالك في فترات انتقالات سابقة.

ويستعد المنتخب الجزائري لخوض مبارتي الصومال وأوغندا يومي الخميس والثلاثاء ضمن تصفيات المونديال.

ويحتاج منتخب الجزائر للفوز في مباراة واحدة من المباراتين حتى يضمن التأهل للمونديال.

وشهدت القائمة تواجد لوكا زيدان حارس مرمى غرناطة الإسباني ونجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان للمرة الأولى في قائمة الخضر.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط - أليكسيس قندوز - لوكا زيدان

خط الدفاع: مهدي دورفال - جوان حجام - أحمد توبة - رامي بن سبعيني - رفيق بلغالي - محمد توجاي - عيسى ماندي -سمير شرقي - كيفن قيتون.

خط الوسط: مهدي زرقان - نبيل بن طالب - هشام بوداوي - إيلان قبال - إبراهيم مازا - ياسين بن زية.

خط الهجوم: رياض محرز - أمين شياخة - أنيس حاج موسى - فارس شايبي - أمين جويري - بغداد بونجاح.

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة ويأتي خلفه منتخب أوغندا برصيد 15 نقطة.

ويحل منتخب الموزمبيق ثالثا بالتساوي في النقاط مع أوغندا.

ويحتل منتخب غينيا في المركز الرابع برصيد 11 نقطة ثم بوتسوانا خامسا برصيد 9 نقاط.

ويتذيل منتخب الصومال المجموعة برصيد نقطة واحدة.