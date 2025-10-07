هدف الأهلي والزمالك السابق ينضم لمنتخب الجزائر بدلا من مدافع الترجي

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 14:29

كتب : FilGoal

زين الدين بلعيد

وجه فلاديمير بيتكوفيتش مدرب منتخب الجزائر الدعوة للمدافع زين الدين بلعيد، رغم عدم وجود اسمه في القائمة التي أعلنت قبل أيام من أجل مواجهتي الصومال وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2026.

وذلك لتعويض محمد أمين توجاي، المعفى من المعسكر بعد الإصابة التي تعرض لها مع ناديه الترجي التونسي.

مدافع شبيبة القبائل التحق بمعسكر الخضر وشارك في أول حصة تدريبية.

أخبار متعلقة:
أبو ريدة يطمئن على عبد المنعم.. ويسهل إجراءات علاجه في قطر بعثة منتخب مصر تصل المغرب لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم أبو ريدة يجتمع مع حسام حسن فور الوصول إلى المغرب منتخب مصر الثاني يواجه المغرب بدون جمهور

يذكر أن بلعيد كان هدفا للأهلي والزمالك في فترات انتقالات سابقة.

ويستعد المنتخب الجزائري لخوض مبارتي الصومال وأوغندا يومي الخميس والثلاثاء ضمن تصفيات المونديال.

ويحتاج منتخب الجزائر للفوز في مباراة واحدة من المباراتين حتى يضمن التأهل للمونديال.

وشهدت القائمة تواجد لوكا زيدان حارس مرمى غرناطة الإسباني ونجل الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان للمرة الأولى في قائمة الخضر.

وجاءت قائمة منتخب الجزائر كالتالي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط - أليكسيس قندوز - لوكا زيدان

خط الدفاع: مهدي دورفال - جوان حجام - أحمد توبة - رامي بن سبعيني - رفيق بلغالي - محمد توجاي - عيسى ماندي -سمير شرقي - كيفن قيتون.

خط الوسط: مهدي زرقان - نبيل بن طالب - هشام بوداوي - إيلان قبال - إبراهيم مازا - ياسين بن زية.

خط الهجوم: رياض محرز - أمين شياخة - أنيس حاج موسى - فارس شايبي - أمين جويري - بغداد بونجاح.

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة ويأتي خلفه منتخب أوغندا برصيد 15 نقطة.

ويحل منتخب الموزمبيق ثالثا بالتساوي في النقاط مع أوغندا.

ويحتل منتخب غينيا في المركز الرابع برصيد 11 نقطة ثم بوتسوانا خامسا برصيد 9 نقاط.

ويتذيل منتخب الصومال المجموعة برصيد نقطة واحدة.

زين الدين بلعيد الجزائر الأهلي الزمالك
نرشح لكم
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة أولمبيك أسفي والملعب التونسي في الكونفدرالية مهاجم الرجاء ينضم لمنتخب المغرب الثاني قبل مواجهة مصر المريخ السوادني يشارك في الدوري الليبي راديو مونت كارلو: الاعتداء على نايف أكرد في المطار قبل السفر إلى المغرب "بعد سنوات من العجز المالي".. كاف يعلن تحقيق صافي أرباح يقترب من 10 ملايين دولار مسؤول بالاتحاد الجيبوتي يكشف سبب استضافة المغرب لمواجهة مصر قبل انضمامه لمنتخب المغرب الثاني.. رضا سليم يفتتح سجل أهدافه مع الجيش الملكي زيكو: الفوز على الجيش الرواندي لا يعكس صعوبة المباراة
أخر الأخبار
الإعلان عن عقوبات الجولة العاشرة للدوري.. إيقاف ثنائي المصري 46 دقيقة | الدوري المصري
استدعاء مهاجم مونزا الإيطالي للانضمام لمنتخب مصر للناشئين 52 دقيقة | منتخب مصر
سبورت: برشلونة قرر خوض مباراة جيرونا على ملعب مونتجويك 55 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير: إنتر يقرر تفعيل بند أحقية شراء أكانجي ساعة | الكرة الأوروبية
طاقم تحكيم مصري لإدارة مباراة أولمبيك أسفي والملعب التونسي في الكونفدرالية ساعة | الكرة الإفريقية
جاتوزو يكشف سبب عدم استدعاء كييزا لقائمة إيطاليا ساعة | الكرة الأوروبية
ماروتا: رونالدو يحلل مكونات المياه المعدنية قبل الشرب ساعة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر يرتدي قميصه الأساسي أمام جيبوتي.. والمنافس بالأزرق الفاتح ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق
/articles/514838/هدف-الأهلي-والزمالك-السابق-ينضم-لمنتخب-الجزائر-بدلا-من-مدافع-الترجي