صن: طرابزون يرغب في ضم أونانا بشكل نهائي
الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 14:07
كتب : FilGoal
كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن نية طرابزون سبور في التعاقد مع أندري أونانا.
أندري أونانا
النادي : طرابزون سبور
ويقضي أونانا الموسم الحالي معارا من مانشستر يونايتد إلى طرابزون.
وفقا للصحيفة فإن إدارة طرابزون دخلت في أحاديث مع اللاعب لبحث رغبته في إتمام التعاقد معه بشكل نهائي.
فاتح تيكي مدرب طرابزون معجب بأداء الحارس الكاميروني حتى الآن.
ولم يحدد مانشستر يونايتد سعر بيع الحارس حتى الآن والذي كان قد ضمه مقابل 47 مليون يورو.
وكان أونانا قد تحدث في وقت سابق قائلا: "أنا سعيد جدا هنا ببداية مشروع جديد ورحلة جديدة وشعوري هنا يجعلني أشعر بالسعادة".
وشارك أونانا حتى الآن في 4 مباريات مع طرابزون وحافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة واستقبل 5 أهداف.
