صن: طرابزون يرغب في ضم أونانا بشكل نهائي

كشفت صحيفة ذا صن الإنجليزية عن نية طرابزون سبور في التعاقد مع أندري أونانا.

ويقضي أونانا الموسم الحالي معارا من مانشستر يونايتد إلى طرابزون.

وفقا للصحيفة فإن إدارة طرابزون دخلت في أحاديث مع اللاعب لبحث رغبته في إتمام التعاقد معه بشكل نهائي.

فاتح تيكي مدرب طرابزون معجب بأداء الحارس الكاميروني حتى الآن.

ولم يحدد مانشستر يونايتد سعر بيع الحارس حتى الآن والذي كان قد ضمه مقابل 47 مليون يورو.

وكان أونانا قد تحدث في وقت سابق قائلا: "أنا سعيد جدا هنا ببداية مشروع جديد ورحلة جديدة وشعوري هنا يجعلني أشعر بالسعادة".

وشارك أونانا حتى الآن في 4 مباريات مع طرابزون وحافظ على نظافة شباكه في مباراة واحدة واستقبل 5 أهداف.