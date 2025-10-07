لوكا زيدان: فخور بالتواجد مع منتخب الجزائر.. ونتمنى دعم الجماهير

لوكا زيدان

تحدث لوكا زيدان لاعب غرناطة لأول مرة بعد استدعاؤه لمنتخب الجزائر.

لوكا زيدان

النادي : غرناطة

الجزائر

ويتواجد لوكا في قائمة منتخب الجزائر استعدادا للمشاركة في فترة التوقف الدولي الحالية.

وقرر زيدان تغيير جنسيته الرياضية من فرنسا إلى الجزائر.

وقال زيدان للصحفيين بعد وصوله للجزائر: "سعيد بالتواجد في الجزائر، وفخور بالاستعداء للمنتخب لأول مرة".

وواصل "نتمنى أن نتمكن من الفوز بالمباراة المقبلة في تصفيات كأس العالم، إنها مباراة مهمة ونتمنى أن تدعمنا الجماهير".

ومن المقرر أن يواجه منتخب الجزائر منافسه الصومال في التوقف الدولي المقبل في شهر أكتوبر.

وفي الختام سيلعب منتخب الجزائر ضد أوغندا.

ويتصدر منتخب الجزائر ترتيب المجموعة برصيد 19 نقطة ويأتي خلفه منتخب أوغندا برصيد 15 نقطة.

ويحل منتخب الموزمبيق ثالثا بالتساوي في النقاط مع أوغندا.

ويحتل منتخب غينيا في المركز الرابع برصيد 11 نقطة ثم بوتسوانا خامسا برصيد 9 نقاط.

ويتذيل منتخب الصومال المجموعة برصيد نقطة واحدة.

لوكا زيدان الجزائر
