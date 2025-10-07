سكاي: نابولي الأوفر حظا لضم كوبي ماينو في يناير

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 12:47

كتب : FilGoal

كوبي ماينو - مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

أصبح كوبي ماينو لاعب وسط مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا قريبا جدا من الرحيل عن فريقه في يناير المقبل.

وكشفت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" أن نادي نابولي الإيطالي هو الأوفر حظا للفوز بخدمات كوبي ماينو في يناير.

وذلك نظرا للعلاقة الجيدة بين النادي الإيطالي ونظيره الإنجليزي.

وكان نابولي ضم راسموس هويلاند من مانشستر يونايتد في الصيف الماضي، ومن قبله في الموسم الماضي سكوت ماكتوميناي.

وخرج كوبي ماينو من حسابات روبن أموريم المدير الفني لمانشستر يونايتد.

وبعد أن كان اللاعب أساسيا مع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا أصبح خارج الحسابات تماما ولا يشارك.

ولذلك يرغب اللاعب الشاب في الخروج على سبيل الإعارة للحصول على فرصة للمشاركة ليضمن الانضمام لمنتخب إنجلترا في كأس العالم الصيف المقبل.

