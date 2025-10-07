جون ستونز: الإصابات دفعتني للتفكير في الاعتزال الموسم الماضي

كشف جون ستونز مدافع إنجلترا ومانشستر سيتي أنه فكر في الاعتزال الموسم الماضي بسبب الإصابات.

شارك ستونز في 11 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي بسبب أكثر من إصابة، وأنهى موسمه بسببها في فبراير.

وقال ستونز لإذاعة بي بي سي 5: "كان الموسم الماضي صعبًا عليّ، لدرجة أنني فكرت في الاعتزال".

وأضاف "لم أكن أرغب في ذلك. لقد سئمت من التعامل باحترافية مفرطة ومحاولة بذل كل ما في وسعي، ثم أستمر في الانهيار دون أن أجد الحلول. كان وضعًا صعبًا للغاية".

ومنعت الإصابات ستونز من المشاركة في أكثر من 27 مباراة في موسم واحد بالدوري مع مانشستر سيتي.

وأكمل الدولي الإنجليزي "تصل إلى نقطة لا تعرف فيها سبب حدوث ذلك، ويصبح الأمر أصعب عندما تبذل كل هذا الجهد دون جدوى".

وتابع "عندما يحين ذلك الوقت ويحدث أمر ما، سيكون من الأسهل قول (حسنًا، لم أفعل كذا وكذا)، وقتها يصبح الأمر تحديا ذهنيا. أتمنى ألا أعود إلى ذلك الوضع مجددا".

شارك ستونز كأساسي في 5 مباريات هذا الموسم، في ظل تألق زميليه روبن دياش ويوشكو جفارديول.

وأوضح جون "كانت مشاعري متوترة. لم أكن أفكر بشكل سليم. لا أعتقد في قرارة نفسي أنني كنت سأعتزل يومًا ما".

وواصل "القتال هو كل ما أعرفه منذ صغري، لماذا عليّ التوقف عن ذلك الآن؟

وأتم "لديّ تلك الروح القتالية وتلك العقلية المنتصرة التي لا تريد التوقف".

ويتواجد ستونز حاليا مع منتخب إنجلترا الذي يستعد لخوض مباراة ودية ضد ويلز على ملعب ويمبلي يوم الخميس.

ثم مباراة في تصفيات كأس العالم ضد لاتفيا يوم الثلاثاء المقبل.