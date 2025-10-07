كين: يمكنني الاستمرار مع بايرن.. وهذا موقفي من العودة إلى الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 07 أكتوبر 2025 - 11:05

كتب : FilGoal

هاري كين - بايرن ميونيخ - تشيلسي

شدد هاري كين لاعب بايرن ميونيخ على أن يمكنه الاستمرار مع النادي الألماني، كما أوضح موقفه من العودة إلى الدوري الإنجليزي.

هاري كين

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وقال اللاعب الإنجليزي لصحيفة جارديان: "يمكنني بالتأكيد الاستمرار مع بايرن ميونيخ، لم أُجر هذه المحادثات مع بايرن حتى الآن، ولكن إذا حدثت فسأكون مستعدا للحديث وإجراء محادثة صادقة".

وأضاف "من الواضح أن ذلك يعتمد على كيف ستسير الأمور خلال العام المقبل وما الذي نحققه معا، نحن في لحظة رائعة حاليا ولا أفكر في أي شيء آخر".

أخبار متعلقة:
المدير الرياضي لبايرن يسخر من ريال مدريد.. ويكشف عن مستقبل كين وأوباميكانو بايرن ميونيخ: نأمل أن يستمر كين معنا لعدة مواسم كين: بافوس غير محظوظ بمواجهتنا.. وسعيد من أجل نيكولاس جاكسون هاري كين يرد على إمكانية عودته للدوري الإنجليزي

وواصل "أما بالنسبة للعودة إلى الدوري الإنجليزي، لا أعلم لو سألتني عندما غادرت لأول مرة إلى بايرن، لكنت قلت بالتأكيد إنني سأعود، الآن بعد أن قضيت هناك عامين تقريبا، ربما انخفض هذا الشعور قليلا، لكن لا يمكنني القول إنني لن أعود أبدا".

وأنهى حديثه قائلا: "الأمر ليس كما لو أنني في عامي الأخير، وليس هناك ما يدعو للذعر، أنا هادئ وأحب المدرب في بايرن، وطالما نحن نتطور وأنا أتحسن فأشعر بالسعادة".

موقف بايرن

تحدث كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونيخ عن تمسك ناديه بهاري كين لاعب الفريق في وقت سابق.

وقال فرويند عبر سكاي سبورتس: "نحن كإدارة وهاري كين يمكننا بسهولة تخيل الاستمرار معا لما بعد العقد الحالي".

وأتم "كين يشعر بارتياح مبير في ميونيخ ولهذا نأمل أن يبقى هنا لعدة أعوام أخرى".

وأشارت التقارير إلى أن هاري كين لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 65 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في صيف 2027.

ولعب هاري كين مع بايرن ميونيخ خلال الموسم الجاري باحتساب كأس العالم للأندية 15 مباراة وسجل 21 هدفا وصنع 4 آخرين.

وإجمالا لعب كين 106 مباراة مع بايرن ميونيخ وسجل 103 هدفا وصنع 29 آخرين.

وكان بايرن ميونيخ قد ضم كين قادما من توتنام في صيف 2023 مقابل 95 مليون يورو.

هاري كين الدوري الإنجليزي بايرن ميونيخ
نرشح لكم
بيلد: برشلونة يستهدف كريم أديمي في الموسم المقبل لوكا زيدان: فخور بالتواجد مع منتخب الجزائر.. ونتمنى دعم الجماهير سكاي: نابولي الأوفر حظا لضم كوبي ماينو في يناير ماركا تكشف كواليس هزيمتي برشلونة واجتماع لابورتا مع فليك بيلد: جيراسي يتفق مع دورتموند على خفض قيمة الشرط الجزائي مهندس صفقات برشلونة السابق.. ماتيو أليماني مديرا رياضيا لأتلتيكو مدريد رودريجو: كنت على وشك الانضمام لـ برشلونة.. وسأرحل من ريال مدريد في هذه الحالة هويلوند: كونتي مدرب كبير.. والانضمام لـ نابولي خطوة هامة لي
أخر الأخبار
بيلد: برشلونة يستهدف كريم أديمي في الموسم المقبل 10 دقيقة | ميركاتو
رينار: أثق بأننا سنقدم أكثر من 100٪ لبلوغ كأس العالم 14 دقيقة | سعودي في الجول
لوكا زيدان: فخور بالتواجد مع منتخب الجزائر.. ونتمنى دعم الجماهير 15 دقيقة | الوطن العربي
سكاي: نابولي الأوفر حظا لضم كوبي ماينو في يناير 34 دقيقة | الدوري الإنجليزي
خسارة رغم تحقيق الأرباح.. برشلونة يكشف تقريره المالي لموسم 2024/2025 35 دقيقة | الدوري الإسباني
رضا شحاتة: الشحات كان أكبر مشكلة لي في مباراة الأهلي والكهرباء 46 دقيقة | الدوري المصري
ماركا تكشف كواليس هزيمتي برشلونة واجتماع لابورتا مع فليك 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر الثاني يواجه المغرب بدون جمهور ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كأس العالم للشباب - بعد اكتمال المتأهلين.. جدول مباريات ثمن النهائي بتواجد ثلاثي إفريقي 2 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق
/articles/514818/كين-يمكنني-الاستمرار-مع-بايرن-وهذا-موقفي-من-العودة-إلى-الدوري-الإنجليزي