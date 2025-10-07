كين: يمكنني الاستمرار مع بايرن.. وهذا موقفي من العودة إلى الدوري الإنجليزي

شدد هاري كين لاعب بايرن ميونيخ على أن يمكنه الاستمرار مع النادي الألماني، كما أوضح موقفه من العودة إلى الدوري الإنجليزي.

هاري كين النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وقال اللاعب الإنجليزي لصحيفة جارديان: "يمكنني بالتأكيد الاستمرار مع بايرن ميونيخ، لم أُجر هذه المحادثات مع بايرن حتى الآن، ولكن إذا حدثت فسأكون مستعدا للحديث وإجراء محادثة صادقة".

وأضاف "من الواضح أن ذلك يعتمد على كيف ستسير الأمور خلال العام المقبل وما الذي نحققه معا، نحن في لحظة رائعة حاليا ولا أفكر في أي شيء آخر".

وواصل "أما بالنسبة للعودة إلى الدوري الإنجليزي، لا أعلم لو سألتني عندما غادرت لأول مرة إلى بايرن، لكنت قلت بالتأكيد إنني سأعود، الآن بعد أن قضيت هناك عامين تقريبا، ربما انخفض هذا الشعور قليلا، لكن لا يمكنني القول إنني لن أعود أبدا".

وأنهى حديثه قائلا: "الأمر ليس كما لو أنني في عامي الأخير، وليس هناك ما يدعو للذعر، أنا هادئ وأحب المدرب في بايرن، وطالما نحن نتطور وأنا أتحسن فأشعر بالسعادة".

موقف بايرن

تحدث كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونيخ عن تمسك ناديه بهاري كين لاعب الفريق في وقت سابق.

وقال فرويند عبر سكاي سبورتس: "نحن كإدارة وهاري كين يمكننا بسهولة تخيل الاستمرار معا لما بعد العقد الحالي".

وأتم "كين يشعر بارتياح مبير في ميونيخ ولهذا نأمل أن يبقى هنا لعدة أعوام أخرى".

وأشارت التقارير إلى أن هاري كين لديه شرط جزائي في عقده بقيمة 65 مليون يورو.

وينتهي عقد اللاعب البالغ من العمر 32 عاما في صيف 2027.

ولعب هاري كين مع بايرن ميونيخ خلال الموسم الجاري باحتساب كأس العالم للأندية 15 مباراة وسجل 21 هدفا وصنع 4 آخرين.

وإجمالا لعب كين 106 مباراة مع بايرن ميونيخ وسجل 103 هدفا وصنع 29 آخرين.

وكان بايرن ميونيخ قد ضم كين قادما من توتنام في صيف 2023 مقابل 95 مليون يورو.