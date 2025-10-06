مصدر مقرب من بنتايك لـ في الجول: أرسلنا إنذارا للزمالك لفسخ العقد بسبب المستحقات
الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 20:45
كتب : FilGoal
أرسل وكلاء محمود بنتايك لاعب الزمالك إنذارا إلى النادي بسبب عدم الحصول على مستحقاته.
وقال مصدر مقرب من اللاعب المغربي لـ FilGoal.com: "وكلاء اللاعب أرسلوا إنذارا للزمالك أن اللاعب سيتقدم بشكوى لفسخ عقده خلال 10 أيام إذا لم يحصل على مستحقاته المالية".
وأتم "سيحدث ذلك في حالة عدم جلوس أحد من المسؤولين مع اللاعب لمحاولة حل هذه الأزمة".
ويعاني الزمالك من أزمة مالية أدت إلى تأخر دفع مستحقات اللاعبين بالإضافة إلى الجهاز الفني.
وتعاقد الزمالك مع بنتايك قادما من سانت إتيان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية للموسم الماضي.
وتوج بنتايك ببطولة السوبر الإفريقي وكأس مصر.
ولعب بنتايج مع الزمالك في 38 مباراة في جميع البطولات وسجل هدفين وصنع 4 آخرين.
