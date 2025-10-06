راديو مونت كارلو: الاعتداء على نايف أكرد في المطار قبل السفر إلى المغرب
الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 18:39
كتب : FilGoal
كشف راديو مونت كارلو عن تعرض نايف أكرد لاعب أولمبيك مارسيليا للاعتداء خلال تواجده بالمطار.
وكان أكرد يستعد للسفر إلى المغرب للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده.
اللاعب كان يجلب بقاعة الـ VIP بمطار مارينيان بانتظار الطائرة قبل أن يقترب منه شحص وطلب منه رقم هاتفه والتقاط صورة برفقته.
وبدأ الرجل في رفع صوته وبدا غير متزن وحاول صفع أكرد الذي تمكن من الفرار منه.
وتدخل أمن الصالة بسرعة وتم إلقاء القبض على المعتدي واستجوابه أما أكرد لم يتمكن من تقديم بلاغ بسبب استعجاله للسفر.
وانضم أكرد إلى مارسيليا في بداية الموسم الحالي قادما من وست هام.
ويلعب منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولي مع البحرين في ودية يوم 9 أكتوبر، كما يلعب مع الكونغو في تصفيات كأس العالم 2026.
