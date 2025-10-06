راديو مونت كارلو: الاعتداء على نايف أكرد في المطار قبل السفر إلى المغرب

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 18:39

كتب : FilGoal

نايف أكرد - مارسيليا

كشف راديو مونت كارلو عن تعرض نايف أكرد لاعب أولمبيك مارسيليا للاعتداء خلال تواجده بالمطار.

نايف أكرد

النادي : أولمبيك مارسيليا

المغرب

وكان أكرد يستعد للسفر إلى المغرب للانضمام إلى معسكر منتخب بلاده.

اللاعب كان يجلب بقاعة الـ VIP بمطار مارينيان بانتظار الطائرة قبل أن يقترب منه شحص وطلب منه رقم هاتفه والتقاط صورة برفقته.

أخبار متعلقة:
الركراكي: مارسيليا أعاد أكرد للحياة أكرد يغيب أمام ريال مدريد بسبب بروتوكول إصابات الرأس نايف أكرد يصل فرنسا لإتمام انتقاله إلى مارسيليا مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع أكرد

وبدأ الرجل في رفع صوته وبدا غير متزن وحاول صفع أكرد الذي تمكن من الفرار منه.

وتدخل أمن الصالة بسرعة وتم إلقاء القبض على المعتدي واستجوابه أما أكرد لم يتمكن من تقديم بلاغ بسبب استعجاله للسفر.

وانضم أكرد إلى مارسيليا في بداية الموسم الحالي قادما من وست هام.

ويلعب منتخب المغرب خلال فترة التوقف الدولي مع البحرين في ودية يوم 9 أكتوبر، كما يلعب مع الكونغو في تصفيات كأس العالم 2026.

نايف أكرد أولمبيك مارسيليا المغرب
نرشح لكم
"بعد سنوات من العجز المالي".. كاف يعلن تحقيق صافي أرباح يقترب من 10 ملايين دولار مسؤول بالاتحاد الجيبوتي يكشف سبب استضافة المغرب لمواجهة مصر قبل انضمامه لمنتخب المغرب الثاني.. رضا سليم يفتتح سجل أهدافه مع الجيش الملكي زيكو: الفوز على الجيش الرواندي لا يعكس صعوبة المباراة دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراتي بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يكرر فوزه على الجيش الرواندي ويواجه التأمين الإثيوبي الترجي يهزم النجم الساحلي في كلاسيكو تونس انتهت دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز (3)-(0) الجيش الرواندي
أخر الأخبار
ديشامب يكشف حالة مبابي بعد الإصابة ضد فياريال 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
وليد سليمان: لانجلير بدأ مهام عمله في الأهلي.. ونسعى للاستفادة من خبراته 24 دقيقة | الدوري المصري
"لن تتكرر في المستقبل".. يويفا يوافق على إقامة مباراة فياريال وبرشلونة خارج إسبانيا 48 دقيقة | الدوري الإسباني
"لسوء النتائج".. رينجرز يعلن إقالة راسل مارتن 50 دقيقة | الكرة الأوروبية
رئيس بايرن: المحادثات جارية لتجديد عقد أوباميكانو ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثلتيك تكشف طبيعة إصابة ريس جيمس ساعة | الكرة الأوروبية
سلة – الأهلي يهزم الأولمبي في دوري المرتبط ساعة | كرة سلة
راديو مونت كارلو: الاعتداء على نايف أكرد في المطار قبل السفر إلى المغرب ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 3 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق 4 قائمة منتخب مصر – عودة ياسر إبراهيم وغياب مرموش عن توقف التأهل لكأس العالم
/articles/514796/راديو-مونت-كارلو-الاعتداء-على-نايف-أكرد-في-المطار-قبل-السفر-إلى-المغرب