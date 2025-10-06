تقرير: تشيلسي يستهدف ضد يلدز نجم يوفنتوس

وضع نادي تشيلسي الإنجليزي، كينان يلدز نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب تركيا ضمن قائمة المطلوبين في الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع "توتو ميركاتو" أن تشيلسي يرغب في ضم المهاجم التركي الشاب لدعم خط هجومه.

وكان تشيلسي تقدم بعرض لضم يلدز من يوفنتوس في الصيف الماضي مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، لكنه قوبل بالرفض.

لكن تشيلسي لم يفقد الأمل وسيحاول ضم اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أو في الصيف القادم.

ويعاني تشيلسي على مستوى المهاجم الصريح، ويتواجد في الفريق حاليا البرازيلي جواو بيدرو فقط، وذلك في ظل إصابة ليام ديلاب الطويلة.

يلدز البالغ من العمر 20 عاما يقدم مستوى مميز مع يوفنتوس، وسجل مع الفريق في الموسم الحالي 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، وذلك في 12 مباراة بمختلف البطولات.