تقرير: تشيلسي يستهدف ضد يلدز نجم يوفنتوس

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 18:32

كتب : FilGoal

كينان يلدز - يوفنتوس ضد كومو

وضع نادي تشيلسي الإنجليزي، كينان يلدز نجم يوفنتوس الإيطالي ومنتخب تركيا ضمن قائمة المطلوبين في الفريق خلال الفترة المقبلة.

وذكر موقع "توتو ميركاتو" أن تشيلسي يرغب في ضم المهاجم التركي الشاب لدعم خط هجومه.

وكان تشيلسي تقدم بعرض لضم يلدز من يوفنتوس في الصيف الماضي مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، لكنه قوبل بالرفض.

أخبار متعلقة:
تقرير: سرقة جواز سفر ديباي يؤجل انضمامه لمنتخب هولندا أديداس تكشف مميزات كرة كأس العالم 2026.. التصميم والألوان وسر الاسم

لكن تشيلسي لم يفقد الأمل وسيحاول ضم اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أو في الصيف القادم.

ويعاني تشيلسي على مستوى المهاجم الصريح، ويتواجد في الفريق حاليا البرازيلي جواو بيدرو فقط، وذلك في ظل إصابة ليام ديلاب الطويلة.

يلدز البالغ من العمر 20 عاما يقدم مستوى مميز مع يوفنتوس، وسجل مع الفريق في الموسم الحالي 5 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، وذلك في 12 مباراة بمختلف البطولات.

كينان يلدز يوفنتوس تشيلسي الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
ذا أثلتيك تكشف طبيعة إصابة ريس جيمس الإصابة تبعد لاعب ليفربول عن منتخب بلاده هالاند: أعيش أفضل فترات حياتي.. علي أن أشكر ابني جوارديولا يكشف مدة غياب رودري بعد إصابته هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد أرسنال يعلن تفاصيل إصابة أوديجارد نيوكاسل يزيد أوجاع نوتنجهام.. وأستون فيلا يحقق انتصاره الثاني انتهت الدوري الإنجليزي - برينتفورد (0)-(1) مانشستر سيتي.. فوز الضيوف
أخر الأخبار
يويفا يعلن نقل مباراة ميلان ضد كومو خارج إيطاليا 2 دقيقة | الكرة الأوروبية
ديشامب يكشف حالة مبابي بعد الإصابة ضد فياريال 23 دقيقة | الكرة الأوروبية
وليد سليمان: لانجلير بدأ مهام عمله في الأهلي.. ونسعى للاستفادة من خبراته 37 دقيقة | الدوري المصري
"لن تتكرر في المستقبل".. يويفا يوافق على إقامة مباراة فياريال وبرشلونة خارج إسبانيا ساعة | الدوري الإسباني
"لسوء النتائج".. رينجرز يعلن إقالة راسل مارتن ساعة | الكرة الأوروبية
رئيس بايرن: المحادثات جارية لتجديد عقد أوباميكانو ساعة | الكرة الأوروبية
ذا أثلتيك تكشف طبيعة إصابة ريس جيمس ساعة | الكرة الأوروبية
سلة – الأهلي يهزم الأولمبي في دوري المرتبط ساعة | كرة سلة
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 3 انتهت في الدوري - الزمالك (1)-(1) غزل المحلة.. نقطة لكل فريق 4 قائمة منتخب مصر – عودة ياسر إبراهيم وغياب مرموش عن توقف التأهل لكأس العالم
/articles/514794/تقرير-تشيلسي-يستهدف-ضد-يلدز-نجم-يوفنتوس