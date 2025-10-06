"بعد سنوات من العجز المالي".. كاف يعلن تحقيق صافي أرباح يقترب من 10 ملايين دولار

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 15:29

كتب : FilGoal

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" العودة إلى الربحية المالية في ظل نمو مالي قوي وزيادة الاستثمار في كرة القدم الإفريقية.

وقاد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ 47 للاتحاد الإفريقي والتي أقيمت في كينشاسا بالكونغو الديمقراطية اليوم الإثنين.

وكشف كاف عبر موقعه الرسمي عن تحقيق صافي ربح قدره 9.48 مليون دولار للسنة المالية 2023 - 2024.

أخبار متعلقة:
كاف يخطر بيراميدز بموعد وملعب السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان كاف يخطر بيراميدز بموعد السوبر الإفريقي ضد نهضة بركان تقرير مغربي: كاف يقترب من إقامة السوبر الإفريقي في القاهرة.. وموعد مقترح موتسيبي: كاف يقترب من توقيع اتفاقية ضخمة.. ونسخة 2025 الأفضل في تاريخ إفريقيا للمحليين

ويحقق الاتحاد الإفريقي بذلك أول ربح مالي منذ عدة سنوات، وأشار بيان كاف إلى أن هذا الإنجاز يعكس زيادة كبيرة في الإيرادات التجارية.

ونجح كاف في الفترة الأخيرة ضم عدد من الرعاة الجدد وتطبيق ضوابط مالية صارمة من قبل قيادة الاتحاد.

وأشار كاف في بيان إلى أن هذا النمو الملحوظ يأتي في إطار استراتيجية التحول التي اعتمدها الاتحاد عام 2021.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا 2025 خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل وحتى 18 يناير.

وتشهد الفترة الحالية توقف دولي لشهر أكتوبر خلال الفترة من 6 إلى 14 لختام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

كاف الاتحاد الإفريقي أمم إفريقيا
نرشح لكم
مسؤول بالاتحاد الجيبوتي يكشف سبب استضافة المغرب لمواجهة مصر قبل انضمامه لمنتخب المغرب الثاني.. رضا سليم يفتتح سجل أهدافه مع الجيش الملكي زيكو: الفوز على الجيش الرواندي لا يعكس صعوبة المباراة دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراتي بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يكرر فوزه على الجيش الرواندي ويواجه التأمين الإثيوبي الترجي يهزم النجم الساحلي في كلاسيكو تونس انتهت دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز (3)-(0) الجيش الرواندي تشكيل بيراميدز - مصطفى فتحي أساسي لأول مرة أمام الجيش الرواندي
أخر الأخبار
هاني أبو ريدة: حسام حسن مستمر حتى كأس العالم ولكن 8 دقيقة | منتخب مصر
ديشامب: إصابة مبابي لم تحرمه من معسكر فرنسا 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
كاراتيه - وادي دجلة يضم يوسف بدوي المصنف الأول عالميا 32 دقيقة | رياضات أخرى
27 لاعبا في قائمة منتخب الناشئين استعدادا لكأس العالم في قطر 38 دقيقة | منتخب مصر
الدوري المصري - صلاح محسن الهداف وهاني الأكثر مساهمة.. وتعادلات عبد العال مستمرة 40 دقيقة | الدوري المصري
كانافارو يتولى تدريب أوزبكستان في كأس العالم 2026 50 دقيقة | آسيا
الإصابة تبعد لاعب ليفربول عن منتخب بلاده 54 دقيقة | آسيا
اسكواش - أمينة عرفي تصعد للمركز الثالث في التصنيف العالمي.. ورقم قياسي باسمها ساعة | رياضة نسائية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514779/بعد-سنوات-من-العجز-المالي-كاف-يعلن-تحقيق-صافي-أرباح-يقترب-من-10-ملايين-دولار