"بعد سنوات من العجز المالي".. كاف يعلن تحقيق صافي أرباح يقترب من 10 ملايين دولار

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" العودة إلى الربحية المالية في ظل نمو مالي قوي وزيادة الاستثمار في كرة القدم الإفريقية.

وقاد باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم اجتماع الجمعية العمومية العادية الـ 47 للاتحاد الإفريقي والتي أقيمت في كينشاسا بالكونغو الديمقراطية اليوم الإثنين.

وكشف كاف عبر موقعه الرسمي عن تحقيق صافي ربح قدره 9.48 مليون دولار للسنة المالية 2023 - 2024.

ويحقق الاتحاد الإفريقي بذلك أول ربح مالي منذ عدة سنوات، وأشار بيان كاف إلى أن هذا الإنجاز يعكس زيادة كبيرة في الإيرادات التجارية.

ونجح كاف في الفترة الأخيرة ضم عدد من الرعاة الجدد وتطبيق ضوابط مالية صارمة من قبل قيادة الاتحاد.

وأشار كاف في بيان إلى أن هذا النمو الملحوظ يأتي في إطار استراتيجية التحول التي اعتمدها الاتحاد عام 2021.

ويستضيف المغرب منافسات أمم إفريقيا 2025 خلال الفترة من 21 ديسمبر المقبل وحتى 18 يناير.

وتشهد الفترة الحالية توقف دولي لشهر أكتوبر خلال الفترة من 6 إلى 14 لختام تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم.