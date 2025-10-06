قبل انضمامه لمنتخب المغرب الثاني.. رضا سليم يفتتح سجل أهدافه مع الجيش الملكي

الإثنين، 06 أكتوبر 2025 - 11:01

كتب : FilGoal

رضا سليم - الجيش الملكي

افتتح رضا سليم لاعب الجيش الملكي المعار من الأهلي، سجل أهدافه مع فريقه المغربي هذا الموسم.

رضا سليم

النادي : الجيش الملكي

المغرب (ب)

وسجل رضا سليم هدفا في انتصار الجيش الملكي على أولمبيك آسفي بثلاثة أهداف دون مقابل.

ورفع الجيش الملكي رصيده إلى 8 نقاط في المركز الثالث وبفارق نقطتين عن الوداد متصدر الترتيب.

وانضم رضا سليم لمنتخب المغرب الثاني الذي يستعد للمشاركة في كأس العرب بقطر ديسمبر المقبل.

ويقود منتخب المغرب الثاني المدير الفني طارق السكتيوي والذي حقق منذ أشهر لقب كأس أمم إفريقيا للمحليين.

وانضم 7 لاعبين من الجيش الملكي لأسود أطلس من بينهم رضا سليم.

صاحب الـ 25 عاما يقضي الموسم الحالي معارا من الأهلي للجيش الملكي.

وخاض رضا سليم حتى الآن 4 مباريات في الدوري المغربي ونجح في تسجيل أول أهدافه.

ويستعد منتخب المغرب للمحليين لمواجهة منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان في مباراة ودية يوم 9 أكتوبر.

وسيلتقي أسود أطلس مع الكويت وديا يوم الثلاثاء 14 أكتوبر في دولة الإمارات.

ويشارك منتخب المغرب في كأس العرب لحساب المجموعة الثانية رفقة السعودية والفائز من عمان والصومال والفائز من اليمن وجُزر القُمر.

