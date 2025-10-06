هالاند: أعيش أفضل فترات حياتي.. علي أن أشكر ابني

يشعر النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي أنه يعيش حاليا أفضل فترات حياته الكروية.

وذلك بعد أن سجل هدفه التاسع في الدوري الإنجليزي هذا الموسم ليقود فريقه للفوز 1-0 على برينتفورد في الجولة السابعة.

وقال هالاند في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعيش أفضل فترة في مشواري الكروي؟ يمكنك قول ذلك، لم أشعر من قبل بحالة أفضل مما أنا عليه الآن".

وأضاف المهاجم النرويجي "الأمر يتعلق بالاستعداد أولا، عليك أن تكون جاهزا بدنيا وذهنيا".

وأكمل "وجود طفل في حياتي جعلني أفضل، لأنني أنفصل عن كرة القدم أكثر من أي وقت مضى وأسترخي عند العودة للمنزل، لذا يجب أن أوجه الشكر لابني".

وتابع "الصراع البدني مع سيب فان دن بيرج مدافع برينتفورد؟ في أول 5 دقائق ظل يضغط عليّ بقوة، فقلت لنفسي (حسنا.. لنجعلها معركة)".

وأتم "بالنسبة لي هذا الهدف واحد من أفضل أهدافي لأنه جاء من تحدٍ بدني كبير، لقد حفزني لأقدم أفضل ما عندي".

وسجل هالاند في 22 من أصل 23 ملعبا لعب فيها بالدوري الإنجليزي، فالملعب الوحيد الذي لم يسجل عليه في الدوري هو ملعب أنفيلد معقل ليفربول.

كما نجح في التسجيل في 9 مباريات متتالية مع النادي والمنتخب (10 أهداف مع سيتي و6 مع النرويج)، وهو أطول سجل تهديفي متواصل في مسيرته حتى الآن.