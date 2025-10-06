كأس العالم للشباب - منتخب مصر يتذيل ترتيب أفضل ثوالث ويودع مبكرا

ودع منتخب مصر للشباب بطولة كأس العالم تحت 20 عاما والمقامة في تشيلي من مرحلة المجموعات بعدما تذيل ترتيب أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.

ويتأهل أول وثاني الترتيب مباشرة لدور الـ 16 بالإضافة لأفضل 4 منتخبات من 6 احتلت المركز الثالث.

وخطف منتخب مصر الفوز على تشيلي المستضيفة في الثواني الأخيرة بنتيجة 2-1 ما جعلها تحتل المركز الثالث على حساب نيوزيلندا وخلف تشيلي واليابان.

واحتاج منتخب مصر أن تلعب نتائج باقي المجموعات لصالحه من أجل خطف بطاقة التأهل.

لكن انتصار إسبانيا في المجموعة الثالثة وأستراليا في الرابعة وأخيرا فرنسا في الخامسة جعل ترتيب مصر يتراجع ضمن أفضل منتخبات احتلت المركز الثالث.

وجاء ترتيب أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثالث

1 فرنسا: 6 نقاط

2 كوريا الجنوبية: 4 نقاط

3 إسبانيا: 4 نقاط

4 نيجيريا: 3 نقاط وفارق أهداف 0 وله مباراة أخيرة مع كولومبيا

5 أستراليا: 3 نقاط وفارق أهداف -2 وسجلوا 4 أهداف

6 مصر: 3 نقاط وفارق أهداف -2 وسجلوا 3 أهداف

وبذلك تنتهي رحلة كتيبة أسامة نبيه في تشيلي بعدما خسروا من اليابان 2-0 ونيوزيلندا 2-1 وانتصروا على تشيلي 2-1.

وتعد تلك المرة الرابعة التي يودع فيها منتخب الشباب كأس العالم من دور المجموعات بعد نسخ 1991 و2005 و2013.

ويعد أبرز إنجاز لمنتخب مصر للشباب في مونديال تحت 20 عاما هو المركز الثالث بقيادة شوقي غريب في 2001.

