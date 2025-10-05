دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراتي بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي

تمكن بيراميدز من الفوز على منافسه الجيش الرواندي في مباراتي الذهاب والإياب في الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز بيراميدز في مباراة الذهاب بهدفين دون رد ثم كرر الفوز في الإياب بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

وسجل مصطفى زيكو وأحمد عاطف قطة ومحمد حمدي أهداف بيراميدز في مباراة الإياب.

وافتتح زيكو النتيجة في الدقيقة 43 بعد تسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات.

ثم ضاعف قطة النتيجة في الدقيقة 61 برأسية بعد عرضية من محمد الشيبي.

وأنهى حمدي أهداف فريقه بعد دقيقتين فقط من الهدف الثاني برأسية بعد عرضية من بلاتي توريه.

موعد مباراتي بيراميدز والتأمين الإثيوبي

تقام مباراة الذهاب يوم 25 أكتوبر المقبل في أديس أبابا.

وتلعب مباراة الإياب يوم 30 من الشهر ذاته في القاهرة.

وتذاع المباراتين على قنوات أون سبورت.