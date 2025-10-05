جوارديولا يكشف مدة غياب رودري بعد إصابته

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 22:10

كتب : FilGoal

رودري - مانشستر سيتي

كشف جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي مدة غياب لاعب فريقه رودري بعدما تعرض للإصابة أمام برينتفورد.

وفاز مانشستر سيتي على برينتفورد بهدف دون رد في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا عبر بي بي سي: "أتذكر المؤتمر الصحفي الذي سألتموني فيه لماذا استبدلت رودري في موناكو؟ لماذا فعلت هذا؟ كنت أتمنى أن أمتلك رودري كل ثلاثة أيام، لكن بعد عام من اللعب المتواصل، الأمر مرهق جدا لهذا نحاول التعامل معه بلطف، أن يلعب 60 أو 65 دقيقة فقط، لكن في بعض الأحيان لا يمكن ذلك".

وأضاف "إصابته عضلية، لذا ربما أسبوعان أو ثلاثة، بالطبع لا أريد أن أخسره حتى لفترة قصيرة، إنه لاعب مهم جدا بالنسبة لنا. حاولنا أن نحافظ عليه، لكن ما حدث حدث".

وأكمل "لقد كان شهرا جيدا منذ مباراة مانشستر يونايتد. هناك الكثير من الأشياء التي أحبها. أعلم أن هناك أمورا يمكننا تحسينها، لكننا قدمنا شوطا أول رائعًا، من الأفضل منذ عدة أشهر".

وشدد "المشكلة في الدوري الإنجليزي أنك إذا لم تسجل الهدف الثاني والثالث، فسيضغط الخصم أكثر".

وأتم تصريحاته "في الشوط الثاني ضغطوا بالفعل، وهم فريق يجيد اللعب خلف الدفاعات واستغلال الكرات الطويلة والرمية الجانبية، لذا لم تكن مباراة سهلة، نحن بخير، وأداؤنا يتحسن أكثر فأكثر".

ووصل بيب جوارديولا للفوز رقم 250 في الدوري الإنجليزي خلال 349 مباراة كأسرع من يصل لهذا الرقم محطما ما حققه أرسين فينجر بفارق 74 مباراة.

مانشستر سيتي رودري الدوري الإنجليزي جوارديولا
