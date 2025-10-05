دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يكرر فوزه على الجيش الرواندي ويواجه التأمين الإثيوبي

فاز بيراميدز على منافسه الجيش الرواندي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في إياب الدوري الأول لدوري أبطال إفريقيا.

وسجل مصطفى زيكو وأحمد عاطف قطة ومحمد حمدي أهداف بيراميدز.

وكان بيراميدز قد انتصر على الجيش الرواندي في مباراة الذهاب بهدفين دون رد ليكون الإجمالي خمسة أهداف دون مقابل.

وافتتح زيكو النتيجة في الدقيقة 43 بعد تسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات.

ثم ضاعف قطة النتيجة في الدقيقة 61 برأسية بعد عرضية من محمد الشيبي.

وأنهى حمدي أهداف فريقه بعد دقيقتين فقط من الهدف الثاني برأسية بعد عرضية من بلاتي توريه.

وبهذا الفوز تأهل بيراميدز إلى دور الـ 32 من البطولة وسيواجه التأمين الإثيوبي.