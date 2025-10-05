هالاند يقود جوارديولا لانتصاره رقم 250 في الدوري الإنجليزي على حساب برينتفورد

حقق مانشستر سيتي فوزا على برينتفورد بنتيجة 1-0 بفضل هدف إرلينج هالاند في ختام الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

ووصل بيب جوارديولا للفوز رقم 250 في الدوري الإنجليزي خلال 349 مباراة كأسرع من يصل لهذا الرقم محطما ما حققه أرسين فينجر بفارق 74 مباراة.

وسجل هالاند في 22 ملعب من أصل 23 لعب عليها في الدوري الإنجليزي.

ورفع سيتي رصيده لـ 13 نقطة في المركز الخامس، فيما ظل برينتفورد في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط.

وصف المباراة

تقدم مانشستر سيتي بالهدف الأول مبكرا في الدقيقة 9 حيث دوّن هالاند تاسع أهدافه في الدوري الإنجليزي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة متقنة من يوشكو جفارديول.

وسجل النرويجي 21 هدفا في 22 مباراة أمام الفرق اللندنية في الدوري الإنجليزي، وهو الأول له ضد برينتفورد.

أيضا سجل هدفه الـ 15 هذا الموسم في آخر 12 مباراة بقميص سيتي.

وفي الدقيقة 14 حاول تيجاني رينديرز من هز شباك أصحاب الأرض بمجهود فردي ومراوغة أكثر من لاعب صوب منطقة الجزاء لكن شجاعته لم تكن كافية لتصل الكرة سهلة في يد الحارس.

وتلقى سيتي ضربة قوية بإصابة رودري وسقوطه وخروجه ومشاركة نيكولاس جونزاليس بدلا منه في الدقيقة 22.

استحوذ مانشستر سيتي على الكرة طيلة الشوط الأول لكن فشل في صنع فرصة محققة لتهديد مرمى خصمه.

في المقابل خرج برينتفورد لأول مرة منذ مشاركته في الدوري الإنجليزي دون أن يلمس أي لاعب له الكرة داخل منطقة جزاء الخصم في الشوط الأول.

في بداية الشوط الثاني كاد إيجور تياجو أن يسجل التعادل من انفراد تام بمرمى دوناروما لكن الحارس الإيطالي تألق ومنع التعادل في الدقيقة 48.

بدأ لاعبو برينتفورد الخروج أكثر للهجوم من أجل تسجيل التعادل لكن دفاع مانشستر سيتي كان في الموعد لتنتهي المباراة بفوز سيتي.