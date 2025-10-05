انتهت دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز (3)-(0) الجيش الرواندي

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 19:57

كتب : FilGoal

علي جبر - بيراميدز ضد الجيش الرواندي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في إياب الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز بيراميدز في الذهاب 2-0.

لمتابعة المباراة من هنا

-----------------------------------

انتهت

ق 63: جوووووول محمد حمدي من رأسية.

ق 61: جوووووول أحمد عاطف قطة برأسية بعرضية من محمد الشيبي.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 43: جوووووول مصطفى زيكو بعد تسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات.

ق 15: تسديدة خطيرة من ويليام توجوي لاعب الجيش الرواندي مرت بجوار المرمى قليلا.

بداية المباراة

بيراميدز
نرشح لكم
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراتي بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يكرر فوزه على الجيش الرواندي ويواجه التأمين الإثيوبي الترجي يهزم النجم الساحلي في كلاسيكو تونس تشكيل بيراميدز - مصطفى فتحي أساسي لأول مرة أمام الجيش الرواندي مواعيد مباريات الأحد 5 أكتوبر 2025.. مواجهتان بالدوري ومانشستر سيتي وبرشلونة وقمة إيطالية قائمة بيراميدز - استمرار غياب رمضان وعودة إكرامي أمام الجيش الرواندي دوري أبطال إفريقيا – موعد مباراة الأهلي المقبلة والقناة الناقلة دوري أبطال إفريقيا - تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والجيش الرواندي
أخر الأخبار
مصدر من الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة وجود مفاوضات مع ميتشنيفيتش لقيادة الفريق 5 دقيقة | الدوري المصري
دوري أبطال إفريقيا - موعد مباراتي بيراميدز ضد التأمين الإثيوبي 18 دقيقة | الكرة الإفريقية
في اللقاء الأول بينهما.. التعادل السلبي يحكم بين فاركو ووادي دجلة 27 دقيقة | الدوري المصري
جوارديولا يكشف مدة غياب رودري بعد إصابته 28 دقيقة | الدوري الإنجليزي
دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز يكرر فوزه على الجيش الرواندي ويواجه التأمين الإثيوبي 35 دقيقة | الكرة الإفريقية
استراحة الدوري الإيطالي - يوفنتوس (0)-(0) ميلان.. نهاية الشوط الأول 52 دقيقة | الكرة الأوروبية
التشكيل - يلديز يقود هجوم يوفنتوس.. ومودريتش في وسط ميلان ساعة | الكرة الأوروبية
الترجي يهزم النجم الساحلي في كلاسيكو تونس ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بسبب إنذارين.. تشيلي تحسم المركز الثاني على حساب مصر في مجموعة كأس العالم للشباب 2 انتهت الدوري المصري - الأهلي (2)-(1) الزمالك 3 كأس العالم للشباب - عاد من باب الطائرة.. رصاصة خضر تقود مصر لفرصة التأهل 4 قمة الدوري - تشكيل الأهلي.. محمد شريف يقود الهجوم أمام الزمالك
/articles/514729/انتهت-دوري-أبطال-إفريقيا-بيراميدز-3-0-الجيش-الرواندي