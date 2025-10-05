انتهت دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز (3)-(0) الجيش الرواندي
الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 19:57
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في إياب الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا.
وفاز بيراميدز في الذهاب 2-0.
انتهت
ق 63: جوووووول محمد حمدي من رأسية.
ق 61: جوووووول أحمد عاطف قطة برأسية بعرضية من محمد الشيبي.
بداية الشوط الثاني
استراحة
ق 43: جوووووول مصطفى زيكو بعد تسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات.
ق 15: تسديدة خطيرة من ويليام توجوي لاعب الجيش الرواندي مرت بجوار المرمى قليلا.
بداية المباراة
