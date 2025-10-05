مباشر دوري أبطال إفريقيا - بيراميدز (1)-(0) الجيش الرواندي.. بداية الشوط الثاني

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بيراميدز ضد الجيش الرواندي في إياب الدور الأول لدوري أبطال إفريقيا.

وفاز بيراميدز في الذهاب 2-0.

بداية الشوط الثاني

استراحة

ق 43: جوووووول مصطفى زيكو بعد تسديدة من داخل منطقة الـ 6 ياردات.

ق 15: تسديدة خطيرة من ويليام توجوي لاعب الجيش الرواندي مرت بجوار المرمى قليلا.

بداية المباراة