تشكيل بيراميدز - مصطفى فتحي أساسي لأول مرة أمام الجيش الرواندي

الأحد، 05 أكتوبر 2025 - 19:03

كتب : FilGoal

مصطفى فتحي - بيراميدز - البنك الأهلي

يبدأ مصطفى فتحي أساسيا في هجوم بيراميدز لأول مرة الموسم الحالي أمام الجيش الرواندي في إياب الدور التمهيدي الأول من دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف بيراميدز نظيره الجيش الرواندي في الثامنة من مساء الأحد على استاد الدفاع الجوي.

وكان بيراميدز قد فاز ذهابا في رواندا بنتيجة 2-0 سجلهما فيستون ماييلي.

وجاء تشكيل بيراميدز

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي

الوسط: مهند لاشين - أحمد عاطف "قطة" - بلاتي توريه

الهجوم: مصطفى زيكو - فيستون ماييلي - مصطفى فتحي

وعلى مقاعد البدلاء: محمود جاد - كريم حافظ - أحمد توفيق - وليد الكرتي - عبد الرحمن مجدي - إيفرتون دا سيلفا - محمد رضا "بوبو" - دودو الجباس - مروان حمدي

وتوج بيراميدز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على حساب صنداونز الجنوب إفريقي 3-2 في مجموع المباراتين.

وفاز بيراميدز على حساب أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية نظيفة، قبل الفوز على حساب أهلي جدة السعودي بثلاثية مقابل هدف وحيد في كأس القارات الثلاث "آسيا وإفريقيا والمحيط الهادئ".

